UDMR este pregătită să ofere votul de încredere pentru noul Executiv condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a precizat că decizia este valabilă indiferent de structura pe care o va avea viitoarea echipă guvernamentală, fie că va fi vorba despre un cabinet tehnocrat sau despre o formulă constituită în jurul Partidului Social Democrat (PSD).

Liderul UDMR a subliniat necesitatea urgentării procedurilor parlamentare, astfel încât țara să iasă din starea de incertitudine și să aibă o conducere cu drepturi depline într-un interval de timp extrem de scurt.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Kelemen Hunor a respins speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora deblocarea scenei politice ar depinde exclusiv de deciziile formațiunii pe care o conduce.

„Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverşi analişti politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat. De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluţiei şi nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formaţiune care avea cheia deblocării unor crize politice şi nu dădea majorităţi”, scrie liderul UDMR pe Facebook.

Kelemen Hunor a detaliat parcursul consultărilor din ultimele luni și a explicat că Uniunea dorește să contribuie direct la stabilizarea situației politice din România prin susținerea investirii noului prim-ministru.

”Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părţile, am negociat mai multe soluţii posibile şi am căutat compromisul cel mai bun pentru ţara noastră, oferim soluţia. Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, anunţă liderul UDMR.

Pe lângă votul la învestire, președintele UDMR a arătat că formațiunea sa este deschisă la o colaborare pe termen lung cu viitorul Executiv, pentru adoptarea proiectelor legislative majore de pe agenda publică și economică.

„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective”, subliniază preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a concluzionat reafirmând că prioritatea absolută în acest moment trebuie să fie restabilirea funcționalității instituțiilor statului prin instalarea rapidă a noului cabinet.

„Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv şi ţara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni”, mai afirmă Kelemen Hunor.