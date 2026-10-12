Politica

Oana Țoiu, reacție după acuzațiile privind dreptul de veto. Ce prevede documentul controversat

Oana Țoiu, reacție după acuzațiile privind dreptul de veto. Ce prevede documentul controversatOana Țoiu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a respins acuzațiile potrivit cărora România ar urma să renunțe la dreptul de veto în Uniunea Europeană. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șefa diplomației române a criticat informațiile promovate de AUR și a explicat că scrisoarea semnată de mai mulți miniștri de Externe nu elimină dreptul statelor membre de a bloca anumite decizii.

„Vreau să fiu foarte clară de la bun început: este o minciună cap-coadă că România renunță sau își pierde dreptul de veto în Uniunea Europeană”, a transmis ministrul de Externe.

Ce prevede scrisoarea care a provocat controversa

Potrivit explicațiilor oferite de Oana Țoiu, documentul semnat de miniștrii de Externe nu presupune eliminarea dreptului de veto. Ministrul susține că scrisoarea se referă la explicarea motivelor de interes național atunci când un stat membru se opune unei decizii europene.

În această situație, țara care utilizează dreptul de veto ar urma să prezinte motivele opoziției sale, fără să fie necesară aprobarea explicațiilor de către alte state sau instituții.

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„Explicația nu are nevoie de aprobări din partea nimănui: dreptul de veto rămâne intact”, afirmă ministrul.

Oana Țoiu explică de ce dreptul de veto nu poate fi eliminat imediat

Șefa diplomației române a respins și ideea că mecanismele de vot din Uniunea Europeană ar putea fi schimbate într-un termen foarte scurt. Potrivit acesteia, o eventuală modificare nu poate fi realizată „peste noapte”, deoarece sunt necesare proceduri și aprobări la nivel european.

Oana Țoiu a explicat că tratatele europene nu permit aplicarea unei asemenea renunțări în domeniul militar. Pentru alte categorii de decizii, ministrul a arătat că ar trebui parcurse mai multe etape înaintea unei eventuale schimbări.

Potrivit explicațiilor sale, liderii statelor membre ar trebui mai întâi să ajungă la un acord unanim asupra unei propuneri. Ulterior, aceasta ar urma să fie supusă procedurilor prevăzute la nivelul parlamentelor naționale.

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MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ministrul de Externe critică acuzațiile AUR

În mesajul publicat luni, Oana Țoiu a criticat AUR și politicienii care au preluat afirmațiile referitoare la presupusa pierdere a dreptului de veto.

Ministrul a susținut că România își poate apăra interesele în cadrul Uniunii Europene prin utilizarea instrumentelor de care dispune deja.

„România are putere în UE atunci când are și politicieni cu curajul să o folosească, nu doar să se plângă”, a concluzionat ministrul de Externe.

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