Liderii PSD se reunesc luni. Miniștrii partidului trebuie să pregătească reorganizarea unor instituții

Conducerea PSD se va reuni luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10.00, la sediul central al partidului din București, pentru o ședință a Biroului Permanent Național. Întâlnirea are loc în perioada în care Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește bugetul pentru 2027, iar majorarea pensiilor, salariul minim și reorganizarea instituțiilor statului se află printre subiectele discutate la nivel politic și guvernamental.

Una dintre problemele discutate în această perioadă privește veniturile pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre posibilitatea majorării pensiilor în 2027, dar și despre acordarea unui ajutor financiar în decembrie 2026.

Eventualele măsuri trebuie analizate în raport cu fondurile disponibile la bugetul de stat și cu obiectivele privind reducerea deficitului bugetar.

În paralel, autoritățile trebuie să stabilească nivelul salariului minim pentru anul următor. Organizațiile sindicale cer creșterea acestuia de la 4.325 de lei brut la 5.000 de lei brut, în timp ce patronatele și-au exprimat rezervele față de costurile suplimentare pe care le-ar presupune o asemenea decizie.

Premierul Luca Niculescu a discutat deja cu reprezentanții principalelor confederații sindicale. Stabilirea salariului minim este legată și de elaborarea bugetului pentru 2027, aflat în pregătire la nivelul Executivului.

Un alt subiect important pentru social-democrați îl reprezintă restructurarea unor instituții și companii de stat. Tema a fost abordată și în ședința precedentă a Biroului Permanent Național, organizată pe 2 noiembrie.

La acea reuniune, Sorin Grindeanu a anunțat că miniștrii PSD au la dispoziție două săptămâni pentru a aduna propunerile referitoare la comasarea agențiilor, instituțiilor publice și companiilor aflate în subordinea statului.

Demersul face parte din discuțiile privind reorganizarea administrației și diminuarea cheltuielilor publice.

Termenul stabilit de conducerea partidului pentru centralizarea propunerilor se apropie, astfel că reforma instituțională rămâne unul dintre dosarele pe care reprezentanții PSD trebuie să le gestioneze în perioada următoare.

Pregătirea bugetului de stat pentru anul viitor presupune stabilirea fondurilor necesare atât pentru cheltuielile curente, cât și pentru măsurile economice și sociale discutate în cadrul Guvernului.

În această etapă sunt analizate inclusiv reforma sistemului de salarizare din sectorul public și continuarea investițiilor realizate cu finanțare europeană.

Printre proiectele care trebuie gestionate se află și cele incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Discuțiile privind pensiile, salariul minim și reorganizarea administrației se desfășoară în contextul în care autoritățile urmăresc reducerea deficitului bugetar, iar viitoarele cheltuieli trebuie raportate la resursele financiare disponibile.

Actualul Executiv a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie 2026, după ce a obținut 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă.

Social-democrații conduc majoritatea ministerelor, printre reprezentanții partidului în Guvern numărându-se Marian Neacșu, ministrul de Interne, Florin Manole, ministrul Muncii, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și Daniel Zamfir, ministrul Economiei.

Reuniunea de luni a conducerii PSD are loc după primele săptămâni de activitate ale noului Cabinet și după discuțiile interne privind reorganizarea aparatului administrativ.

Partidul a anunțat ora și locul ședinței, însă nu a comunicat o ordine de zi detaliată din care să rezulte că toate temele economice și administrative menționate vor fi supuse unor decizii în cadrul reuniunii.