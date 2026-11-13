O delegație a Invest Qatar, agenția de promovare a investițiilor din Qatar, a efectuat o vizită oficială la București, la inițiativa omului de afaceri Dragoș Dobrescu, președintele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări și identificarea unor noi oportunități de investiții pentru companiile românești.

Vizita a fost organizată de Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar, în colaborare cu Invest Qatar și Inception Elite LLC, reunind reprezentanți ai instituțiilor publice și ai unor companii românești din sectoare considerate strategice.

Principalul obiectiv al întâlnirilor a fost identificarea companiilor românești interesate să își extindă activitatea pe piața din Qatar și facilitarea accesului acestora la oportunitățile economice oferite de statul din Golful Persic.

Agenda discuțiilor a inclus o serie de sectoare în care România și Qatar ar putea dezvolta parteneriate comerciale și investiționale.Printre domeniile abordate s-au numărat tehnologia și securitatea cibernetică, industria chimică, sănătatea și sectorul farmaceutic, industria agroalimentară, cercetarea și educația, industria auto, turismul, energia și sustenabilitatea.

Invest Qatar este agenția responsabilă de promovarea investițiilor străine directe în Qatar și de sprijinirea companiilor internaționale care doresc să își dezvolte operațiuni în această țară.

Potrivit organizatorilor, vizita de la București a urmărit transformarea dialogului instituțional în oportunități concrete de colaborare între mediile de afaceri din cele două state.

Unul dintre momentele importante ale vizitei a fost cina oficială organizată în onoarea delegației Invest Qatar, la restaurantul Diplomat, din incinta Clubului Diplomatic din București.

La eveniment au participat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel-Cătălin Zamfir, și ambasadorul Statului Qatar în România, Rashid bin Abdullah Al Kuwari.

Reuniunea a adus la aceeași masă reprezentanți ai autorităților și ai mediului privat, într-un demers menit să consolideze cooperarea economică bilaterală. Dragoș Dobrescu: Relațiile economice durabile se construiesc prin încredere

Inițiatorul vizitei, Dragoș Dobrescu, consideră că România și Qatar au posibilitatea de a construi un parteneriat economic pe termen lung, prin valorificarea oportunităților de investiții și a competențelor din cele două economii.

„Le mulțumim partenerilor din Doha pentru deschidere și pentru încrederea pe care o acordă României ca partener strategic. Într-o lume în care încrederea devine o resursă strategică, relațiile economice durabile se construiesc prin viziune, consecvență și capacitatea de a transforma oportunitățile în rezultate”, a declarat Dragoș Dobrescu.