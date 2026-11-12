România nu se află, în acest moment, în situația de a încheia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de a intra sub monitorizare internațională, însă poziția economică a țării rămâne fragilă. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre riscurile legate de ratingul de țară și despre evaluările agențiilor internaționale care urmează să aibă loc la începutul anului 2027.

Oficialul a explicat că România a traversat mai multe momente dificile în ultimii ani, iar perspectiva negativă acordată de agențiile de rating la finalul lui 2024 continuă să reprezinte o vulnerabilitate.

„Toate riscurile prezentate de domnul președinte Dan în raport cu agențiile de rating sunt corecte. Analiza este corectă. Și am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar și în 2025, momente de cumpănă. Am mers și mergem în continuare pe sârmă. Pentru că perspectiva agențiilor de rating în raport cu România a devenit negativă de la stabilă undeva la finalul anului 2024 și am rămas cu perspectiva negativă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că nu consideră că România se află în prezent în situația de a reveni sub supravegherea instituțiilor financiare internaționale sau de a negocia un nou acord cu FMI. Totuși, el a atras atenția că anumite decizii economice sau evoluții internaționale nefavorabile ar putea afecta poziția țării.

„Orice viraj, orice schimbare, orice chestiune, influență internațională negativă sau decizii bruște pe care le-am putea lua, afectează acest lucru. Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI-ul în acest moment”, a afirmat Nazare.

Alexandru Nazare a vorbit și despre importanța analizelor pe care cele trei mari agenții internaționale de rating le vor realiza la începutul anului viitor. Evaluările Fitch, Moody’s și S&P sunt programate pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2027.

Potrivit ministrului, rezultatele acestora vor depinde inclusiv de modul în care Guvernul va construi și va gestiona bugetul pentru perioada următoare. Executivul trebuie să prezinte un buget echilibrat și realist, care să ofere încredere agențiilor internaționale.

„Cred că avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica astfel încât să ne ajungem acolo, dar depinde foarte mult de noi. Depinde foarte mult cum tratăm următoarele momente importante și cum tratăm examenele din ianuarie, februarie și martie.

Începem cu Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie, S&P în martie. Tratăm bine aceste lucruri în sensul în care construim un buget realist, un buget echilibrat, un buget care să fie considerat serios. (…) Trebuie să tindem, să readucem perspectiva la stabilă de la negativ la stabilă în 2027 și bineînțeles să vrem să creștem clasa de rating”, a declarat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a explicat și care ar putea fi consecințele unei eventuale pierderi a calificativului de investiții. Trecerea României în categoria junk ar afecta economia, dar și populația, în special persoanele vulnerabile.

Ministrul a enumerat printre posibilele efecte creșterea inflației, presiunile asupra cursului valutar și dificultățile de pe piața muncii.

„Această prăpastie, pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiții, practic, o dată materializată, în ipoteza în care s-ar materializa, ar afecta extrem de mult economia României și ar avea efecte și sociale foarte mari. Adică efectele sunt exact către populația vulnerabilă pe care vrem să o protejăm. Și se va reflecta în tot ceea ce înseamnă viața economică a României, de la nivelul inflației, de la curs de schimb, de la menținerea sau pierderea unui loc de muncă”, a spus Alexandru Nazare.

În același timp, oficialul a susținut că un buget construit și aplicat responsabil ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei de rating și la reducerea costurilor de finanțare. Acesta a legat menținerea calificativului de investiții de posibilitatea relansării economice.

„Un buget serios, construit serios, executat serios, ne punem în poziția în care să ridicăm perspectiva de rating, să scădem dobânzile și să lăsăm mai mulți bani în piață ca să relansăm economia. Nu există relansare fără menținerea ratingului. Relansarea pleacă de la menținerea ratingului”, a conchis ministrul Finanțelor.