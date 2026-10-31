Aproape 50 de persoane au fost arestate sâmbătă, 31 octombrie 2026, în fața Ambasadei Statelor Unite din Londra, în timpul unui protest organizat în sprijinul grupării Palestine Action, interzisă de autoritățile britanice și desemnată organizație teroristă, potrivit Associated Press. Manifestația a avut loc pe fondul contestării interdicției impuse grupării, cu doar câteva zile înaintea unei noi audieri la Curtea Supremă a Marii Britanii.

Poliția Metropolitană din Londra a anunțat inițial că 48 de persoane au fost reținute, majoritatea pentru exprimarea sprijinului față de o organizație interzisă.

Ulterior, bilanțul a ajuns la 139 de arestări. Peste 100 de oameni au participat la manifestație, iar organizatorii au estimat că numărul acestora s-ar fi apropiat de 400. Evenimente similare au avut loc și în Scoția, în fața Consulatului american din Edinburgh.

Manifestația din Londra a fost organizată de grupul Defend Our Juries, care contestă decizia guvernului britanic de a interzice Palestine Action. Participanții au afișat pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului, susțin Palestine Action” și au scandat „Free, free Palestine” în momentul în care unii dintre demonstranți erau conduși de polițiști către autospecialele de intervenție.

Într-un comunicat publicat înaintea evenimentului, Poliția Metropolitană avertizase că persoanele care își exprimă sprijinul pentru organizația interzisă riscă să fie arestate. Autoritățile au precizat că măsurile nu îi vizează exclusiv pe cei care afișează pancarte, ci și pe persoanele implicate în organizarea manifestației, în coordonarea participanților sau în asigurarea sprijinului logistic.

Comandantul Adam Slonecki, responsabil de operațiunea poliției, a declarat că exprimarea sprijinului pentru o organizație interzisă constituie o infracțiune în conformitate cu legislația antiteroristă britanică.

Oficialul a susținut că intervenția poliției nu urmărește împiedicarea exprimării opiniilor, ci aplicarea legii în situațiile în care manifestarea acestora implică săvârșirea unei infracțiuni.

O manifestație de solidaritate cu Palestine Action a avut loc și în fața Consulatului Statelor Unite din Edinburgh, Scoția. Participanții au afișat mesaje similare celor din Londra, contestând interdicția impusă organizației.

Spre deosebire de evenimentul din capitala britanică, la Edinburgh nu au fost raportate arestări în timpul manifestației. Poliția scoțiană a anunțat însă că desfășoară verificări pentru identificarea persoanelor care au purtat tricouri sau au afișat bannere prin care își exprimau sprijinul pentru organizația interzisă.

„Dovezile sunt analizate și vor fi luate măsuri suplimentare, dacă va fi cazul”, a transmis un reprezentant al Police Scotland.

Palestine Action a fost înființată în 2020 și susține că obiectivul său este oprirea sprijinului militar britanic pentru Israel. Gruparea organizează acțiuni directe împotriva companiilor despre care afirmă că au legături cu industria militară israeliană.

BREAKING: Hundreds gather outside the US embassy in London to oppose the Palestine Action ban. They're holding signs which read "I oppose genocide. I support Palestine Action" Even those just giving water to sign holders face arrest. https://t.co/Mame7wwSr0 — The Aftershock (@The_Aftershock_) October 31, 2026

Guvernul britanic a interzis organizația în iunie 2025, în baza legislației antiteroriste. Măsura face ca apartenența la grupare sau exprimarea sprijinului pentru aceasta să constituie infracțiuni, pedepsite cu până la 14 ani de închisoare.

Decizia a fost contestată în instanță. În februarie 2026, Înalta Curte a considerat că interdicția este disproporționată. Ulterior, în iunie, Curtea de Apel a decis că măsura guvernului a fost legală și justificată. Reprezentanții Palestine Action au continuat demersurile juridice împotriva acestei decizii.

Următoarea etapă a procedurii este programată pentru 4 și 5 noiembrie 2026, când Curtea Supremă va analiza apelul împotriva interdicției. Audierea va viza inclusiv modul în care ministrul de interne a aplicat propria politică publicată privind interzicerea organizațiilor.

Susținătorii grupării consideră că măsura restrânge libertatea de exprimare și dreptul la protest. Guvernul britanic a apărat însă decizia, iar aceasta rămâne în vigoare până la soluționarea demersului juridic.

Autoritățile britanice și-au justificat decizia de interzicere prin activitățile grupării și prin natura acțiunilor desfășurate de membrii acesteia.

În 2024, activiștii Palestine Action au pătruns într-o fabrică din Marea Britanie aparținând companiei israeliene Elbit Systems UK, unde au distrus echipamente folosind baroase și răngi.

În iunie 2025, un alt incident a avut loc la baza aeriană militară RAF Brize Norton. Activiștii au pătruns în incintă și au pulverizat vopsea roșie în motoarele a două aeronave de realimentare, provocând și alte pagube materiale.

În august 2026, Statele Unite au anunțat, la rândul lor, sancțiuni împotriva Palestine Action, desemnând gruparea drept organizație teroristă.