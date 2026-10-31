Autoritățile din Spania continuă procedurile de identificare a victimelor după coliziunea celor două trenuri produsă în regiunea Castilia-La Mancha. Medicii legiști au efectuat autopsiile celor 69 de persoane decedate, însă identificarea rămâne un proces dificil, din cauza stării în care au fost găsite unele dintre victime, potrivit El Pais.

Operațiunile de identificare a persoanelor care și-au pierdut viața în accidentul feroviar avansează treptat. Potrivit publicației El País, care citează Centrul de Integrare a Datelor, 36 dintre victime au fost identificate pe baza amprentelor digitale.

Dintre acestea, 27 de identificări au fost deja comunicate familiilor: este vorba despre 18 bărbați și nouă femei, potrivit publicației Libertad Digital. Rudele celorlalte nouă persoane identificate urmau să fie contactate de autorități.

Institutul de Medicină Legală din Toledo și Ciudad Real a efectuat autopsiile celor 69 de persoane decedate în urma catastrofei. Președintele regiunii Castilia-La Mancha, Emiliano García-Page, a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de echipele care se ocupă de identificarea victimelor.

„La morgi se află 68 de corpuri intacte, cărora li se adaugă persoana decedată la spital, și rămășițe umane care fac în prezent obiectul unui proces de identificare foarte complex”, a declarat acesta.

Oficialul a subliniat că procedurile sunt deosebit de dificile, în special în cazul rămășițelor umane care necesită analize suplimentare.

În paralel cu identificarea victimelor, autoritățile încearcă să clarifice situația celor 67 de persoane raportate dispărute după accident. Inițial, fuseseră anunțate 27 de dispariții, însă verificările ulterioare au arătat că cinci persoane erau în viață.

Două dintre acestea au fost găsite în spitale, iar în cazul unei alte persoane s-a stabilit că nu urcase în tren în ziua accidentului.

Dintre persoanele care figurează în continuare pe lista dispăruților, 14 sunt cetățeni străini, proveniți din nouă țări: Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Franța, Japonia, Cehia, Tunisia și Venezuela.

Situația răniților rămâne, de asemenea, gravă. Vineri seara, 39 de persoane erau încă internate în spitale. Dintre acestea, 17 se aflau în secțiile de terapie intensivă, iar alte 22 primeau îngrijiri în secțiile de medicină generală, potrivit datelor citate de El País.