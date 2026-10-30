Programul național de investiții «Anghel Saligny» înregistrează întârzieri la plata lucrărilor, iar numeroase administrații locale așteaptă decontarea facturilor încă din luna mai. Restanțele se ridică la miliarde de lei, iar lipsa fondurilor a încetinit execuția unor investiții, unele dintre proiecte fiind începute în urmă cu trei ani, potrivit MDLPA.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că pe platforma instituției sunt înregistrate facturi în valoare de 2,3 miliarde de lei. La această sumă se adaugă lucrări estimate la alte 2,5 miliarde de lei, pentru care antreprenorii nu au reușit să depună documentele necesare decontării.

Oficialul a anunțat că își propune să deblocheze o parte dintre plățile restante până la următoarea rectificare bugetară și că platforma ar putea fi redeschisă în luna noiembrie.

Potrivit ministrului Dezvoltării, cele mai vechi facturi neachitate datează din luna mai. Închiderea platformei a împiedicat introducerea unor noi documente, iar o parte dintre constructori au rămas cu lucrări executate, dar nefacturate.

„Platforma s-a închis brusc, antreprenorii și-au luat, probabil, materiale din timp, nu au putut să le țină pe stoc. De aceea, mai avem încă situații de lucrări nefacturate, preconizăm de 2,5 miliarde de lei. Dorim să redeschidem platforma după rectificarea următoare, cea din noiembrie. Ca să facem o analiză, să vedem cu ce bani începem anul viitor”, a explicat ministrul.

Alexandru Stoica a mai spus că una dintre priorități este achitarea unei părți din facturile deja înregistrate, în valoare de 2,3 miliarde de lei, până la următoarea rectificare bugetară.

Pentru anul viitor, Ministerul Dezvoltării estimează o alocare bugetară considerabil mai mare decât cea din 2026. Alexandru Stoica a avansat un buget cuprins între 11 și 12 miliarde de lei pentru programul „Anghel Saligny”.

„Noi avem plăți deja de 32 de miliarde de lei făcute până acum pe program. Anul acesta, pe 2026, au fost doar 6 miliarde de lei alocați către Anghel Saligny. Sperăm că în anul 2027 o să avem un buget mult mai mare, cum am avut și în 2025, aproximativ 11-12 miliarde de lei”.

Potrivit ministrului, până în prezent au fost efectuate plăți de aproximativ 32 de miliarde de lei prin programul național de investiții.

Întârzierile la decontarea lucrărilor și lipsa creditelor bugetare au influențat ritmul investițiilor derulate de administrațiile locale. Ministrul Dezvoltării a explicat că antreprenorii își adaptează activitatea în funcție de fondurile disponibile și de posibilitatea de a încasa banii pentru lucrările executate.

„Durează și din lipsa creditelor bugetare. Dacă noi ținem ritmul jos și beneficiarii știu că nu sunt bani, fiecare antreprenor își face calculul lui”, a explicat ministrul, care a mai adăugat că există proiecte nefinalizate chiar și din anul 2023.