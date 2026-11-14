Ministrul Apărării, Radu Ștefan Oprea, a efectuat sâmbătă o vizită la mai multe unități militare, centre de instruire și instituții de învățământ din garnizoana Constanța. Oficialul a discutat cu militarii și comandanții Forțelor Navale Române despre pregătirea personalului, dotările necesare și adaptarea capacităților militare la noile tehnologii.

Vizita a avut ca scop evaluarea condițiilor în care își desfășoară activitatea militarii, precum și identificarea problemelor care necesită soluții administrative și tehnice.

„Responsabilitatea mea este să mă asigur că militarii au condițiile, echipamentele și sprijinul de care au nevoie. Iar pentru asta trebuie să fim aproape de ei, să le cunoaștem nevoile și să transformăm problemele identificate în soluții concrete”, a transmis ministrul.

Programul vizitei a început în Portul Constanța, unde Radu Oprea a urcat la bordul fregatei F222, al Navei-Școală „Mircea” și al Vânătorului de Mine 270.

Ulterior, ministrul a mers la Centrul 39 Scafandri, la Brigada 243 Radioelectronică și Observare, pe șantierul noului sediu al Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, precum și la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Militarii i-au prezentat și modul în care au fost integrate în pregătirea și activitatea operațională lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

Unul dintre subiectele abordate a fost dezvoltarea capacităților de utilizare a dronelor, dar și a sistemelor necesare pentru detectarea și contracararea acestora. Reprezentanții Forțelor Navale au vorbit și despre dificultățile întâmpinate în activitatea de zi cu zi.

Ministrul a atras atenția asupra importanței strategice a Mării Negre pentru securitatea României, în condițiile evoluțiilor din regiune.

„Pentru că Marea Neagră este un spațiu de securitate de interes direct pentru România. Evoluțiile din regiune, inclusiv incidentele în care drone se apropie de spațiul aerian românesc sau sunt detectate pe apă, ne obligă să fim permanent pregătiți și să ne adaptăm”, a scris Radu Oprea pe Facebook.

Un alt subiect important discutat la Constanța a fost modernizarea echipamentelor Armatei și reducerea timpului necesar pentru achiziția tehnologiilor noi.

Ministrul consideră că procedurile actuale trebuie simplificate și adaptate ritmului accelerat al evoluțiilor tehnologice, astfel încât echipamentele să nu devină depășite până la momentul livrării.

„Știu că tehnologia evoluează într-un ritm foarte rapid, iar noi trebuie să ținem pasul. Nu putem permite ca procedurile de achiziție să dureze atât de mult încât, în momentul în care primim echipamentele, acestea să fie deja depășite tehnologic. De aceea avem nevoie de mecanisme mai rapide și mai flexibile pentru achiziția unor capabilități în domenii în care schimbările se produc de la o lună la alta. Este o temă pe care o voi susține și la nivel european”, a transmis ministrul Apărării.

Radu Oprea a vorbit și despre necesitatea dezvoltării cercetării și a colaborării dintre structurile militare, mediul științific și companiile din industria de apărare.

Potrivit ministrului, România trebuie să poată identifica, testa și introduce rapid tehnologii noi, în funcție de cerințele operaționale ale Armatei.

„Un alt subiect important pentru mine este cercetarea și dezvoltarea. Și la Constanța mi s-a confirmat că avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între nevoile operaționale ale Armatei, cercetarea științifică și industria de apărare. România trebuie să aibă capacitatea de a identifica, testa și integra rapid soluții tehnologice noi”, a scris acesta.

La finalul vizitei, ministrul a transmis că întâlnirile cu personalul Forțelor Navale i-au oferit o imagine mai clară asupra dificultăților și priorităților structurilor militare din Constanța.

„Plec de la Forțele Navale Române cu o imagine mai clară asupra problemelor și priorităților militarilor de acolo. I-am ascultat și le-am înțeles nevoile. Și în calitate de ministru al apărării mă voi implica în găsirea soluțiilor, inclusiv acolo unde este nevoie de modificări legislative sau de accelerarea unor procese administrative”, a precizat Radu Oprea.