Economie

Schimbările din programul „Noua Casă”. Proiectul a trecut de Senat

Schimbările din programul „Noua Casă”. Proiectul a trecut de SenatSursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul guvernamental „Noua Casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv pentru imobilele pentru care finanțarea este cuprinsă între 70.001 și 140.000 de euro. Propunerea legislativă care prevede această modificare a fost adoptată luni de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Inițiativa îi aparține ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, potrivit unui comunicat al PSD. Proiectul urmărește reducerea sumei pe care tinerii trebuie să o aibă disponibilă pentru plata avansului la achiziția unei locuințe prin program.

Avans de 5% și pentru locuințele mai scumpe

Propunerea vizează tinerii sub 35 de ani care vor să cumpere o locuință prin „Noua Casă”, inclusiv în cazul finanțărilor cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro.

Potrivit inițiatorilor, reducerea avansului inițial ar facilita accesul tinerilor la o locuință proprie, fără costuri directe pentru bugetul de stat.

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„Măsura reduce bariera de acces la o locuință proprie pentru segmentul tinerilor, prin diminuarea sumei necesare cu titlu de avans inițial, fără a antrena costuri directe pentru bugetul de stat. Inițiativa sprijină accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile, contribuie la formarea de noi familii și la reducerea presiunii pe piața chiriilor”, a declarat senatoarea PSD Mihai Daniela înaintea votului din plen.

Propunerea legislativă a fost adoptată cu 102 voturi pentru și o abținere. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz.

Ce alte măsuri privind locuirea sunt prevăzute în programul de guvernare

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 prevede operaționalizarea unui mecanism de finanțare a construirii și modernizării locuințelor sociale din fonduri europene.

De asemenea, documentul include elaborarea cadrului legal pentru cooperative de locuire și parteneriate public-private. Este prevăzut și un program-pilot în cel puțin trei municipii, destinat tinerilor, familiilor cu copii și lucrătorilor cu venituri medii.

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