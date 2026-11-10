Antreprenorii romi, finanțare prin CEB și REDI

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și REDI Economic Development S.A. (REDI Fund), primul vehicul de investiții în microfinanțare din Europa dedicat antreprenorilor romi, au semnat un nou împrumut de 5 milioane de euro pentru a ajuta microîntreprinderile și întreprinderile mici deținute de romi sau care angajează romi din Albania, Kosovo, Republica Moldova și România să acceseze credite la costuri accesibile.

Romii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa, cu o populație estimată între 10 și 12 milioane de persoane pe întregul continent. Probabilitatea ca aceștia să trăiască în sărăcie rămâne de două ori mai mare decât în cazul altor grupuri, iar excluziunea financiară este deosebit de acută.

În România, comunitățile de romi se confruntă în continuare cu bariere semnificative în accesarea serviciilor financiare. Mulți mici antreprenori sunt nevoiți să apeleze la creditori informali, adesea în condiții extrem de dezavantajoase.

Noul împrumut, semnat de vicegovernatorul CEB Tomáš Boček și de directorul REDI Fund Petrică Dulgheru, va fi garantat prin Contul de Impact Social al CEB. Se estimează că acesta va debloca peste 8 milioane de euro în microcredite între 2026 și 2028, sprijinind peste 1.000 de afaceri și contribuind la crearea sau menținerea a peste 2.000 de locuri de muncă.

REDI Fund va acorda resursele CEB sub formă de împrumuturi instituțiilor locale de microfinanțare (IMF) din cele patru țări vizate. Aceste IMF vor acorda apoi microcredite antreprenorilor romi pentru active productive, echipamente și capital de lucru.

Cel puțin 40% din împrumutul CEB va merge către afaceri deținute de romi, iar restul către microîntreprinderi și întreprinderi mici cu o legătură directă cu comunitățile de romi, inclusiv cele care angajează personal rom.

REDI Fund își propune să aloce cel puțin 30% din subîmprumuturi femeilor antreprenor, care se confruntă cu bariere cumulate legate de gen și etnie.

Valoarea medie a unui microcredit este estimată la aproximativ 7.000 de euro, finanțând de regulă mici ferme, afaceri de familie din comerțul cu amănuntul, meșteșuguri și servicii.

Finanțarea este însoțită de sprijin personalizat din partea acționarului non-profit al REDI Fund, Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Rom (ONG-ul REDI). Aceasta oferă servicii de dezvoltare a afacerilor, cursuri de educație financiară și sprijin pentru întocmirea cererilor de credit, și formează ofițeri de credit romi în cadrul IMF partenere. Această combinație reduce riscul și ajută IMF să ajungă la clienți care altfel ar rămâne în afara sistemului financiar formal.

„Incluziunea financiară este esențială pentru coeziunea socială. Prin parteneriatul nostru cu REDI Fund, putem ajuta antreprenorii romi să acceseze finanțarea de care au nevoie pentru a-și construi și dezvolta afacerile. Acest al doilea împrumut se bazează pe un parteneriat care face deja o diferență reală“, a declarat Tomáš Boček, vicegovernator al CEB.

„Antreprenorilor romi nu le-au lipsit niciodată ideile sau voința de a munci, dar prea des creditorii au văzut stereotipuri în locul unui plan de afaceri. Beneficiarii noștri au demonstrat că rambursează ca orice alt client. Finanțarea afacerilor deținute de romi este o investiție care se întoarce sub formă de locuri de muncă, taxe și economii locale mai puternice, iar acest împrumut arată că și CEB vede lucrurile astfel“, a declarat Petrică Dulgheru, directorul REDI Fund.

Acesta este al doilea împrumut acordat de CEB către REDI Fund. Primul, un program de 3 milioane de euro aprobat în 2021, a finanțat IMF din Macedonia de Nord și România. Împreună cu portofoliul mai larg al REDI, acesta a sprijinit până în prezent aproximativ 460 de beneficiari, inclusiv 300 de antreprenori romi, afacerile conduse de femei reprezentând 60% din portofoliu.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) este o bancă multilaterală de dezvoltare cu un mandat exclusiv social din partea celor 43 de state membre. CEB finanțează proiecte de investiții și oferă asistență tehnică în sectoare sociale precum educația, sănătatea și locuințele la prețuri accesibile, concentrându-se pe nevoile persoanelor vulnerabile, precum și pe dimensiunile sociale ale schimbărilor climatice și ale mediului. Printre împrumutați se numără guverne, autorități locale și regionale, bănci publice și private, organizații non-profit și alții. CEB, care are un rating de credit AAA, se finanțează pe piețele internaționale de capital. În plus, CEB primește fonduri de la donatori pentru a-și completa activitățile.

Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Rom deschide accesul antreprenorilor romi la împrumuturi accesibile, coaching de afaceri și noi piețe. Fondată la București în 2016, activează în prezent în Europa Centrală și de Est, în Balcani și în Turcia. Rețeaua sa non-profit organizează cluburi de afaceri și cursuri de competențe digitale și coordonează facilitatori de teren care pun în legătură microîntreprinderile cu creditorii. REDI formează ofițeri de credit romi și îi plasează în bănci și instituții de microfinanțare. De asemenea, REDI conectează antreprenorii cu piețele, online și în comerțul cu amănuntul. În 2019, REDI a înființat REDI Fund în Luxemburg, primul vehicul de investiții din Europa dedicat antreprenorilor romi.

Petrică Dulgheru este directorul executiv al REDI și fost membru al Consiliului Consultativ pentru Romi al Open Society Foundations. În 2011 și-a obținut doctoratul în chimie la University College Dublin, Irlanda. La scurt timp după aceea s-a mutat în Belgia, unde a ocupat o funcție de conducere într-o companie privată și și-a continuat cariera academică cu o bursă postdoctorală la Universitatea Liberă din Bruxelles. Ca rom care a lucrat mult timp în organizații private și guvernamentale în mare parte non-rome, Petrică poate oferi atât perspectiva celui din interior, cât și pe cea a observatorului din exterior asupra problemelor și politicilor privind romii.