Guvernul a aprobat vineri prima rectificare bugetară din 2026, prin care sunt redistribuite fonduri către mai multe domenii, sănătatea fiind principala prioritate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că măsurile au fost stabilite fără majorarea țintei de deficit bugetar, în condițiile în care România trebuie să atragă finanțări de 70 de miliarde de lei în următoarele opt săptămâni.

La finalul ședinței de Guvern, Alexandru Nazare a explicat că rectificarea este importantă pentru menținerea încrederii investitorilor și protejarea calificativului de țară. Oficialul a atras atenția că situația finanțelor publice rămâne fragilă, iar orice abatere de la angajamentele asumate poate influența evaluările agențiilor internaționale de rating.

„E un pas absolut vital pentru parcursul României în acest an, în speță aprobarea rectificării, primei rectificări bugetare, care, din punctul nostru de vedere, este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale. În același timp aș vrea să reiterez mulțumirea tuturor românilor și companiilor românești care au susținut în acest an și anul trecut prin taxele plătite, prin eforturi de pe care le-au făcut, stabilitatea financiară a României, care este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem”, a declarat ministrul.

Alexandru Nazare a anunțat că Executivul intenționează să adopte o a doua rectificare bugetară până la 30 noiembrie. În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește demersurile tehnice pentru elaborarea bugetului de stat pe anul viitor.

Ministrul a arătat că menținerea calificativului de investiții reprezintă unul dintre obiectivele urmărite de autorități, în condițiile în care România are programate trei evaluări la începutul anului 2027: Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie și Standard & Poor’s în martie.

„În primul rând vorbim aici de menținerea credibilității, consecvenției, seriozității pe care am arătat-o și pe care România a demonstrat-o și în același timp protejarea ratingului de țara României. Când vorbim despre protecția ratingului de țara României, vorbim de protecția românilor. Protecția românilor de o situație care ar putea să conducă la o deteriorare și la o pierdere a calificativului de investiții”, a afirmat Nazare.

Oficialul a amintit că România a trecut prin trei evaluări în această vară și a avertizat că nerespectarea angajamentelor bugetare poate atrage noi decizii din partea agențiilor de rating.

„În această vară am avut trei evalori, cartonașele galbene s-au dat, orice greșeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă și orice moment de acest gen poate genera un cartonaș roșu care vine neanunțat pentru că agențiile de rating pot oricând să declanșeze un comitet ad hoc și să schimbe deciziile. De aceea trebuie să fim extrem de consecvenți în ceea ce facem”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, o execuție bugetară credibilă în 2027 ar putea contribui la schimbarea perspectivei ratingului României din negativă în stabilă.

Rectificarea a fost construită pornind de la o estimare a produsului intern brut de 2.086 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor a susținut că Executivul a redus cheltuielile totale și a redistribuit resursele în funcție de necesitățile instituțiilor și de nivelul execuției bugetare.

„Am luat în calcul un PIB de 2086 de miliarde, nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut, am adăugat la investiții, am făcut relocări și prioritizări printr-o fundamentare și o analiză foarte clară a execuției fiecărui ordonator în parte”, a explicat oficialul.

Pentru asigurarea sumelor necesare, au fost utilizate aproximativ patru miliarde de lei din cele cinci miliarde de lei reprezentând fonduri blocate. Banii au fost redirecționați către domeniile considerate prioritare.

Sănătatea beneficiază de cele mai importante alocări suplimentare, atât prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și prin Ministerul Sănătății. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a primit fonduri pentru cheltuielile de funcționare.

„Prioritatea a fost sănătatea, sănătatea este principalul domeniu care primește funduri în această rectificare, rezolvăm probleme foarte importante, dar este foarte important că am reușit, fără să creștem ținta de deficit, să alocăm aceste surse și pentru Casa de Sănătate, și pentru Ministerul Sănătății, de asemenea Ministrul de Interne a primit sume pentru cheltuieli de funcționare”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că aprobarea rectificării poate facilita accesul României la finanțare de pe piețele internaționale, prin valorificarea unei perioade favorabile pentru contractarea de împrumuturi.

Necesarul de finanțare rămâne însă ridicat. Potrivit lui Alexandru Nazare, statul trebuie să atragă încă 70 de miliarde de lei în următoarele opt săptămâni.

„Cred că prin această rectificare, prin anunțul acestei rectificări, ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieșire pe piețe în perioada următoare. Preamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanțat în aceste 8 săptămâni care urmează și fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume”, a declarat ministrul.

Nazare a mai arătat că, de la instalarea actualului Guvern, costurile de finanțare ale României au scăzut cu 40-60 de puncte de bază pe piața internă și cu 20-30 de puncte de bază în cazul euroobligațiunilor.

Pe lângă rectificarea bugetară, Guvernul a aprobat vineri și o ordonanță care cuprinde măsuri pentru prevenirea blocajelor financiare de la finalul anului.

Actul normativ permite utilizarea excedentelor bugetelor locale pentru finanțarea unor servicii sociale, printre care protecția copilului, centrele destinate adulților cu dizabilități și căminele pentru persoanele vârstnice.

Totodată, Executivul a stabilit condițiile pentru continuarea unor proiecte de infrastructură spitalicească eliminate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acestea vor putea fi finanțate prin Programul Sănătate 2021-2027, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate și există fonduri disponibile.

„Continuăm investițiile în sănătate pentru că am creat cadrul pentru preluarea în programul de sănătate 2021-2027 a proiectelor spitalicești eliminate din PNR dacă sunt eligibile și dacă se încadrează în alocarea programului”, a declarat ministrul.

Ordonanța adoptată de Guvern aduce modificări și procedurilor privind finalizarea investițiilor finanțate prin PNRR.

Termenul pentru verificarea, autorizarea și plata cererilor de transfer a fost prelungit până la 30 noiembrie. De asemenea, vor exista poziții bugetare distincte pentru proiectele aflate în etapa de finalizare și pentru obligațiile financiare deja asumate, dar care nu au fost încă achitate.

Noile reguli prevăd și că sumele rezultate din eliberarea creditelor de angajament prin reorganizare nu vor putea fi folosite pentru inițierea unor cheltuieli noi.

În ceea ce privește investițiile locale finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Ministerul Dezvoltării va putea redistribui, începând din noiembrie, fondurile rezervate beneficiarilor.

Printre deciziile prezentate de ministrul Finanțelor se numără și deblocarea plăților pentru prima de carieră didactică în cazul persoanelor care nu au primit încă banii.

Ordonanța mai prevede extinderea posibilității operatorilor regionali de a executa în regie proprie lucrări de apă și mediu, în limita unui plafon de 120 de milioane de lei.

Totodată, vor fi modernizate procedurile prin care ANAF valorifică bunurile intrate în proprietatea privată a statului. Printre modificări se află și introducerea posibilității organizării licitațiilor online.

O altă măsură anunțată vizează prelungirea până la 31 octombrie 2027 a suspendării sancțiunilor pentru lipsa anumitor elemente de identificare și a datelor în format QR de pe bonurile fiscale.