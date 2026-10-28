De ce nordul Bucureștiului rămâne una dintre cele mai căutate zone rezidențiale
- Munteanu Virgil
- 28 octombrie 2026, 14:25
- Nordul Bucureștiului: De la pol de business la ecosistem urban complet
- Cloud9 Evolution: Masterplanul ca experiență de zi cu zi
- Cifrele și facilitățile proiectului
- Conceptul de „oraș de 15 minute”, aplicat inteligent
- Calitatea spațiului de locuit: Dotări tehnice și compartimentări actuale
- Stadiul lucrărilor
O locuință poate avea compartimentarea potrivită, suprafața pe care o cauți și toate dotările pe care ți le dorești. Totuși, dincolo de ușa apartamentului, începe o altă alegere crucială: cea a locului în care vei trăi.
Cartierul, profilul rezidenților, serviciile din proximitate, drumul către birou, școala copiilor, locurile pentru cumpărăturile zilnice sau restaurantele alese pentru cină sunt detalii care, adunate, ajung să definească experiența de zi cu zi aproape la fel de mult ca locuința în sine. Acesta este și motivul pentru care o „adresă bună” înseamnă astăzi mai mult decât o poziție avantajoasă pe hartă și prestigiul asociat unei anumite zone.
Nordul Bucureștiului: De la pol de business la ecosistem urban complet
Nordul Bucureștiului este unul dintre cele mai clare exemple ale acestei evoluții. În jurul polului de business din zona Floreasca – Aviației – Pipera s-a dezvoltat, în timp, o infrastructură urbană amplă. Centrele comerciale, restaurantele, serviciile de proximitate, școlile private și internaționale, clinicile medicale și spațiile verzi au venit treptat în completarea clădirilor de birouri, schimbând radical profilul rezidențial al zonei.
Această transformare se reflectă direct în interiorul noilor dezvoltări imobiliare. Astăzi, un proiect rezidențial trebuie să ofere mai mult decât simple clădiri și apartamente: spațiile dintre imobile, zonele verzi și locurile de întâlnire comunitare devin parte integrantă din stilul de viață propus.
Cloud9 Evolution: Masterplanul ca experiență de zi cu zi
În această direcție a fost conceput ansamblul Cloud9 Evolution, creat pentru a oferi un cadru urban complet în jurul locuințelor și pentru a aduce mai aproape activitățile esențiale ale unei zile obișnuite.
Astăzi, diferența dintre proiecte nu mai este dată doar de ceea ce se construiește, ci de relația dintre funcțiuni: unde sunt amplasate spațiile verzi, destinația spațiilor de la parter, serviciile din apropiere și fluența trecerii de la spațiul privat la cel comun.
Cifrele și facilitățile proiectului
Proiectul se desfășoară pe un masterplan de 3,2 hectare și va reuni, în două etape, un număr de 1.148 de apartamente, în urma unei investiții totale de peste 170 de milioane de euro.
Dincolo de dimensiune, elementul definitoriu este modul în care a fost distribuit spațiul:
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Peste 1 hectar de spații verzi: completat de alei pietonale, zone de relaxare, locuri de joacă și infrastructură dedicată sportului.
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Zonă comercială dedicată: va include un supermarket, o cafenea, o brutărie și servicii de wellness.
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Infrastructură educațională și sportivă: proiectul include un teren multifuncțional de sport și o școală cu grădiniță, destinate întregii comunități din proximitate.
Conceptul de „oraș de 15 minute”, aplicat inteligent
Privite separat, aceste facilități există în multe proiecte noi. Diferența apare atunci când sunt gândite ca un ansamblu unitar: un spațiu verde devine util când este traversat zilnic, iar o cafenea sau o brutărie devin puncte de reper ale comunității.
Cloud9 Evolution transpune la nivel de masterplan conceptul de „oraș de 15 minute” — acces simplu și rapid la funcțiunile frecvent utilizate, fără ca ansamblul să devină un spațiu izolat. În nordul Capitalei, valoarea proximității vine din conexiunea dintre facilitățile proprii și infrastructura deja existentă în jur. Astfel, proiectul se conectează organic la oraș, fără a încerca să îl reproducă între propriile granițe.
Calitatea spațiului de locuit: Dotări tehnice și compartimentări actuale
O infrastructură proprie bine dezvoltată trebuie susținută de apartamente adaptate stilului de viață contemporan. La Cloud9 Evolution, acest echilibru este asigurat prin:
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Compartimentări flexibile: opțiuni variate, inclusiv apartamente de 2,5 camere (unde spațiul suplimentar poate fi amenajat ca birou sau zonă de studiu);
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Arhitectură luminoasă: suprafețe vitrate ample și terase generoase;
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Specificații tehnice premium: încălzire în pardoseală, fațade ventilate ceramice, tâmplărie din aluminiu și sisteme integrabile smart home.
Stadiul lucrărilor
Dezvoltarea proiectului avansează conform calendarului stabilit:
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Prima etapă (612 apartamente): urmează să fie recepționată în cursul acestui an;
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Etapa a doua (536 apartamente): lucrările de construcție sunt în plină desfășurare.
Cloud9 Evolution reflectă o abordare matură a pieței rezidențiale, în care valoarea reală a unui ansamblu este dată de armonia dintre spațiul individual, zonele comune, facilitățile integrate și orașul din jur.