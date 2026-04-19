România a aderat la ELIXIR, infrastructură europeană de cercetare. Anunțul făcut de Universitatea Babeș-Bolyai

România a aderat la infrastructura europeană de cercetare ELIXIR, după ce Senatul a adoptat, în 14 aprilie 2026, legea privind participarea la acest consorțiu, iar Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a anunțat că această decizie oferă comunității științifice acces extins la date, standarde și colaborări internaționale, într-un domeniu considerat strategic pentru cercetare și inovare.

Universitatea Babeș-Bolyai a transmis, printr-un comunicat, că aderarea României la ELIXIR reprezintă un pas important pentru dezvoltarea cercetării în domenii precum științele vieții, sănătatea, mediul și biotehnologiile.

Instituția precizează că această infrastructură europeană oferă acces la rețele de date și expertiză internațională, facilitând colaborările dintre cercetători și integrarea în proiecte europene.

În același comunicat, universitatea „salută adoptarea de către Senatul României, în data de 14 aprilie 2026, a Legii nr. 128/2026 privind aderarea României la Acordul de Consorțiu ELIXIR”, subliniind că procesul a fost susținut de comunitatea științifică din țară.

Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, a explicat că a fost implicat în inițierea acestui proces încă din perioada în care era ministru al Educației și Cercetării.

„Ca fost ministru al educației și cercetării am inițiat și susținut direct acest demers legislativ în 2025, pornind de la inițiativele anterioare științifice și administrative naționale, înțelegând atât rolul său științific, cât și relevanța strategică pentru țară”.

Acesta a arătat că aderarea are o semnificație majoră și pentru activitatea universității:

„Ca rector UBB, știu că Universitatea noastră are o componentă majoră de științele vieții, cu implicații directe și pentru sănătate și mediu. Spre exemplu, cea mai tânără facultate a Universității noastre, Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, creată în concordanță cu programul strategic UBBMed, s-a născut tocmai la interfața cu științe vieții. Așadar, aderarea la ELIXIR este și pentru mine un dublu succes, atât ca ministru, cât și ca rector, dar ceea ce este mai important este că această aderare este un pas important în dezvoltarea acestor direcții majore în țară.

Sănătatea nu înseamnă doar tratarea bolii sau absența ei, ci înseamnă o stare de bine din punct de vedere psihosocial și biomedical, înseamnă construirea unor comportamente în acest sens și formarea constantă a specialiștilor în această direcție. Aderarea la ELIXIR înseamnă un pas important în dezvoltarea domeniului de cercetare-inovare care să ducă spre toate aceste obiective și mă bucur că UBB este parte strategică a acestui demers”, a detaliat Daniel David.

Universitatea Babeș-Bolyai subliniază că un rol esențial în aderarea României la ELIXIR l-a avut Clusterul Român de Bioinformatică.

„Înființat în 2021, CRB a acționat ca platformă de coordonare și dialog între comunitatea științifică din România și inițiativele europene în domeniu, contribuind la pregătirea strategică a aderării României la ELIXIR”.

Potrivit instituției, acest cluster a facilitat colaborarea între organizațiile de cercetare din țară și structurile europene, fiind un element-cheie în procesul de integrare.

UBB precizează că este membru fondator al Clusterului Român de Bioinformatică și că implicarea în acest cadru a susținut conectarea cercetării românești la rețelele europene.

ELIXIR este o infrastructură europeană care coordonează și integrează date biologice și resurse computaționale esențiale pentru cercetarea în științele vieții.

Aceasta susține activități din domenii precum sănătatea, mediul și biotehnologiile, oferind acces la platforme de date, standarde și instrumente utilizate la nivel internațional.

Universitatea Babeș-Bolyai arată că participarea României la această rețea deschide noi oportunități pentru cercetare, pentru formarea specialiștilor și pentru integrarea comunității științifice în proiecte europene, consolidând astfel capacitatea națională de inovare.