Cât costă un zbor din Riad spre București. Este singura rută sigură din Orientul Mijlociu

Cât costă un zbor din Riad spre București. Este singura rută sigură din Orientul Mijlociu
Pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu și al restricțiilor sporite în spațiul aerian regional, capitala Arabiei Saudite, Riad, s-a transformat într-un punct strategic pentru pasagerii care încearcă să părăsească zona, potrivit SkyScanner.

Pentru mulți, această rută este singura opțiune viabilă de evacuare sau de tranzit către Europa și alte destinații internaționale, iar cererea ridicată influențează direct tarifele biletelor.

Cât te costă sca scapi din Orientul Mijlociu

Conform ofertelor disponibile la începutul lunii martie pe portalul Skyscanner, un zbor între Riad și București poate începe de la aproximativ 1.171 lei, în varianta cea mai economică, cu o escală și o durată de peste 13 ore. Pentru curse operate de companii precum Turkish Airlines sau Lufthansa, prețurile urcă între 1.544 și 1.656 lei, cu escală la Istanbul sau München și timp de zbor între 7 și 13 ore.

Aeoport Riad.

Aeoport Riad. Sursa foto Wikipedia

Opțiunile premium sau cursele considerate mai rapide pot depăși 4.000 de lei, în special pentru operatori precum Qatar Airways. Majoritatea zborurilor includ cel puțin o escală, cele mai frecvente puncte de tranzit fiind Istanbul, Doha, Atena, Varșovia sau Paris.

Cât durează cursa

Durata totală a călătoriei variază între 7 și peste 17 ore, în funcție de numărul de conexiuni și timpii de așteptare. În prezent, nu există zboruri directe pe ruta Riad – București.

Pasageri avion

Pasageri avion. Sursă foto: Pixabay

Stabilitatea relativă a capitalei saudite explică interesul crescut pentru această rută. Spre deosebire de alte state din Golf, Arabia Saudită nu este implicată direct în confruntările recente și își menține spațiul aerian deschis pentru traficul comercial. Aceasta face ca Riad să fie unul dintre cele mai sigure noduri aeriene pentru pasagerii care caută rute alternative în condiții de risc.

Prețurile pot crește

Tarifele sunt însă volatile. În perioadele de tensiune, cererea ridicată pentru curse considerate sigure poate duce la creșteri rapide de preț. Pentru cei aflați în tranzit sau care urmăresc să părăsească Orientul Mijlociu, Riad oferă o soluție accesibilă și eficientă, chiar dacă costurile nu sunt întotdeauna cele mai mici.

