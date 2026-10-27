Un pui de pisică în vârstă de aproximativ trei luni a fost găsit mort, cu toate cele patru membre tăiate, lângă piața Mihai Bravu din Ploiești. În aceeași piață a fost descoperită și o a doua pisică moartă, fără semne vizibile de violență. Asociația Ramses, care militează pentru protecția animalelor, a sesizat Poliția și solicită investigarea cazului, efectuarea necropsiilor și verificarea înregistrărilor camerelor de supraveghere din zonă.

Imaginile cu puiul de pisică au fost publicate pe rețelele de socializare de Asociația Ramses. Potrivit organizației, animalul avea aproximativ trei luni și a fost găsit mort în apropierea pieței din cartierul Mihai Bravu, cu toate cele patru membre lipsă.

„Trei luni. Atât apucase să trăiască un pui de pisică găsit mort lângă piața Mihai Bravu din Ploiești, potrivit informațiilor semnalate public. Avea toate cele patru piciorușe lipsă. Ar fi trebuit să alerge, să se joace, să crească. Să găsească o familie care să îl protejeze. În schimb, viața lui s-a încheiat în împrejurări care trebuie investigate urgent”, a transmis asociația.

Reprezentanții organizației au semnalat și descoperirea unui al doilea animal mort, găsit sub o tarabă din aceeași piață. În acest caz, nu au fost observate urme vizibile de violență.

„În aceeași piață, sub o tarabă, a fost găsită și o a doua pisică moartă, aparent fără urme vizibile de violență. Am trimis o sesizare către Poliție – IPJ Prahova și solicităm o anchetă urgentă”, a precizat Asociația Ramses.

Imaginile, AICI.

Organizația solicită efectuarea necropsiilor ambelor animale pentru stabilirea cauzelor morții și a modului în care s-au produs leziunile. De asemenea, cere conservarea și verificarea înregistrărilor camerelor de supraveghere din zonă, pe care le consideră importante pentru investigarea cazului.

„Dacă se confirmă că cineva a rănit și ucis aceste animale, solicităm identificarea și tragerea la răspundere a persoanei vinovate, pedeapsa maximă cu închisoarea, precum și interdicția de a mai deține animale”, a transmis asociația.

Reprezentanții acesteia cer ca incidentul să fie investigat și fac apel la localnicii care au observat ceva suspect în zona pieței Mihai Bravu să transmită informațiile autorităților.

„Acest caz nu trebuie să se piardă printre alte știri cumplite. Nu trebuie să rămână fără explicații, în timp ce alte pisici trăiesc pe aceleași străzi”, a mai scris Asociația Ramses.