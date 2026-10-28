Un șofer român în vârstă de 39 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în Franța, după ce vameșii au descoperit 407 kilograme de rășină de canabis în camionul pe care îl conducea. Drogurile erau ascunse în 14 cutii, printre produse de Crăciun destinate pieței italiene, potrivit publicației franceze Nice-Matin.

Cazul a fost judecat de Tribunalul Corecțional din Draguignan, după un control efectuat în dimineața zilei de 22 octombrie, într-o parcare de pe autostrada A8, în zona Adrets de l’Estérel, din sudul Franței. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus interzicerea definitivă a accesului bărbatului pe teritoriul francez și plata unei amenzi vamale de 3,26 milioane de euro.

Potrivit informațiilor publicate de Nice-Matin, drogurile se aflau în 14 cutii ascunse printre produse de Crăciun transportate cu camionul. Marfa avea ca destinație Italia, iar transportul ar fi urmat să ajungă la Roma.

Controlul vamal a scos la iveală cantitatea de rășină de canabis, iar șoferul român a fost ulterior adus în fața instanței din Draguignan.

Inițial, bărbatul a negat că ar fi implicat în transportul ilegal. În timpul audierilor, acesta a recunoscut că acceptase să transporte marfa din Spania în Italia, potrivit relatării publicației franceze.

Șoferul le-ar fi explicat anchetatorilor că fusese abordat în Barcelona, în timp ce se afla într-o pauză obligatorie de nouă ore. Potrivit declarațiilor relatate de presa franceză, o mașină gri s-ar fi oprit în apropierea mai multor camioane, iar ocupanții acesteia i-ar fi propus să transporte ceea ce au descris drept „ciocolată” până la Roma.

Bărbatul a susținut că problemele financiare l-au determinat să accepte oferta. El ar fi urmat să primească 5.000 de euro pentru transport, la sosirea la destinație.

Tot în fața anchetatorilor, românul ar fi invocat situația medicală a mamei sale și datoriile acumulate. Aceste explicații reprezintă versiunea prezentată de șofer, așa cum a fost relatată de publicația franceză.

Instanța franceză a pronunțat o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Judecătorii au dispus, de asemenea, interzicerea definitivă a accesului condamnatului pe teritoriul Franței.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, bărbatul trebuie să achite o amendă vamală de 3,26 milioane de euro. Suma este considerabil mai mare decât cei 5.000 de euro pe care șoferul a declarat că urma să îi primească pentru transportul drogurilor.

Avocatul său, Eric Vincent, a susținut că șoferul ar fi fost exploatat de persoane implicate în traficul de droguri, care ar căuta oameni aflați în dificultate financiară și le-ar oferi recompense relativ mici în raport cu riscurile legale.

Potrivit informațiilor publicate de Nice-Matin, autoritățile au inițiat o cooperare internațională pentru identificarea persoanelor care au organizat transportul și pentru clarificarea rolului acestora în rețeaua de trafic.

Descoperirea celor 407 kilograme de canabis a dus la condamnarea șoferului, însă identificarea persoanelor care au recrutat transportatorul și au coordonat livrarea rămâne o direcție importantă a anchetei.