Trafic de droguri la Arad. Șapte persoane au fost arestate preventiv, fiind acuzate că făceau parte dintr-o rețea de distribuție de substanțe interzise care nu a ezitat să folosească inclusiv un minor pentru derularea tranzacțiilor.

Cercetările efectuate de procurorii DIICOT Arad vizează un grup format din zece persoane acuzate de infracțiuni grave legate de substanțe ilegale.

Potrivit DIICOT, cercetările vizează nouă bărbați și o femeie, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare de operaţiuni cu substanţe cu efecte psihoactive. Membrii rețelei aveau roluri bine definite și gestionau un portofoliu diversificat de substanțe periculoase pe piața neagră din regiune.

Anchetatorii spun că suspecții ar fi procurat, deținut, manipululat, intermediat și vândut canabis și substanțe cristaline, printre care 3CMC, 4CMC și α-Etilaminopentiofenona. Tranzacțiile s-ar fi realizat pentru sume cuprinse între 100 și 1.400 de lei.

Unul dintre cele mai grav puncționate aspecte ale acestui dosar implică racolarea și folosirea unui copil în vârstă de doar 10 ani pentru comercializarea substanțelor interzise. Unul dintre cele mai grave aspecte ale anchetei îl reprezintă implicarea unui minor. Două dintre persoanele cercetate, un bărbat și o femeie care sunt membri ai aceleiași familii, ar fi vândut canabis inclusiv prin intermediul unui copil în vârstă de 10 ani.

Pentru destructurarea rețelei, oamenii legii au descins la mai multe adrese folosite de suspecți, unde au descoperit un adevărat arsenal de probe legate de activitatea infracțională.

Miercuri, polițiștii au făcut 14 percheziții domiciliare. Au fost descoperite și ridicate cantități de substanțe vegetale și cristaline, inclusiv canabis și α-Etilaminopentiofenonă, precum și grindere, cântare de precizie, obiecte care prezentau urme de substanță și bani.

În urma probatoriului administrat, procurorii au luat măsuri reținerii, iar ulterior instanța de judecată s-a pronunțat cu privire la propunerile de arestare.

Tot azi, procurorii DIICOT Arad au dispus reținerea celor zece persoane. Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte dintre persoanele cercetate. În cazul unei femei a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, tot pentru 30 de zile.