Doi polițiști rutieri, cercetați disciplinar după apariția unei filmări în care ascultau manele în autospeciala de serviciu

Polițiștii care ascultau manele în autospeciala de serviciu. Sursa foto: Captură video Youtube
Doi polițiști rutieri ai IPJ Brăila sunt cercetați disciplinar după apariția unor imagini în care se filmează în autospeciala de serviciu, ascultă manele și discută despre activitatea din teren.

Un clip video devenit viral pe rețelele de socializare îi surprinde pe cei doi polițiști rutieri în autospeciala de serviciu, în timpul programului de lucru. În imagini, unul dintre agenți cântă versuri dintr-o manea, cu mesajul „Să sară permisele, să vină permisele”.

Mai multe persoane au reacționat critic în mediul online, condamnând comportamentul polițiștilor și ironizând situația.

„Nu vreau să cred așa ceva!? Să vă fie rușine! Ce comportament e asta? Mai sunteți și plătiți din banii noștri! Rușine mare, rușine… Pentru onoarea voastră, dacă o aveți, mergeți și dați-vă demisia”, a scris o persoană.

Alți utilizatori au ironizat situația și au pus sub semnul întrebării profesionalismul polițiștilor „Domnilor Garcea, v-ar trebui un drug test. Reprezentați legea? Nu cred”, a scris un alt utilizator. „Eu cred că ești sub influența alcoolului”, a fost o altă reacție apărută în mediul online.

Cei doi polițiști, cercetați după apariția clipului video

Conducerea IPJ Brăila a verificat situația prin structura de control intern după apariția clipului video, pentru a stabili dacă agenții au încălcat regulile privind conduita în serviciu și utilizarea autospecialelor.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare privind modul de desfășurare a serviciului a doi polițiști în timp ce se aflau în autospeciala de serviciu, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila transmite următoarele: conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, față de cei doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, a transmis IPJ Brăila

