Elevul de 13 ani care a rănit cu un cuțit o profesoară și doi colegi la o școală din Bistrița a fost externat din Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca și dus la Poliție pentru audieri. În paralel, conducerea unității de învățământ a decis exmatricularea sa, cu posibilitatea reînscrierii, din anul școlar următor, la o altă școală.

Incidentul a avut loc pe 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Elevul, care era în clasa a VII-a, a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, în vârstă de 28 de ani, și doi colegi. Cazul a declanșat o anchetă a autorităților și măsuri de protecție pentru persoanele vizate.

Minorul fusese internat săptămâna trecută la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, împreună cu mama sa, pentru o evaluare complexă. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta a fost externat marți, 27 octombrie, și transportat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud pentru audieri.

Reprezentanții unității medicale au precizat că evaluarea a fost realizată în colaborare cu familia, școala și instituțiile competente. În urma acesteia, au fost formulate recomandări medicale și psihosociale individualizate.

„În urma evaluării, au fost formulate recomandări medicale și psihosociale individualizate, care vizează atât continuarea îngrijirii de specialitate, cât și colaborarea dintre familie, școală și serviciile implicate”, au transmis reprezentanții clinicii, potrivit publicației Bistrițeanul.ro.

Instituția medicală a subliniat, de asemenea, importanța cooperării dintre familie, specialiști și autorități pentru asigurarea îngrijirii necesare și aplicarea recomandărilor stabilite.

Consiliul profesoral și Consiliul de administrație ale Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” au decis exmatricularea elevului. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, minorul ar putea fi reînscris, începând cu anul școlar următor, la o altă unitate de învățământ.

Decizia a fost comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Măsura administrativă vine în urma incidentului din 19 octombrie, în care au fost răniți trei membri ai comunității școlare.

Profesoara de matematică a fost internată timp de aproximativ o săptămână și a fost supusă unei intervenții chirurgicale înainte de externare.

În urma incidentului, au fost emise ordine de protecție pentru profesoară și șapte elevi. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, măsurile sunt valabile timp de un an și prevăd obligația minorului de a păstra o distanță de cel puțin 50 de metri față de persoanele protejate, locuințele acestora și școala în care s-a produs atacul. De asemenea, îi este interzis să ia legătura cu persoanele respective și are obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Potrivit Codului penal din România, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal. Prin urmare, elevul nu poate fi tras la răspundere penală pentru faptele comise, având în vedere vârsta sa la momentul incidentului.

Această prevedere nu exclude însă intervenția instituțiilor competente în ceea ce privește protecția persoanelor implicate, evaluarea minorului și stabilirea măsurilor medicale, psihosociale și educaționale adecvate.