Ancheta privind atacul armat de la Cracovia de săptămâna trecută scoate la iveală detalii alarmante despre profilul autorului, Michal Oksinski. Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a declarat marți că probele strânse până în prezent întăresc ipoteza unei radicalizări de extremă dreapta, indicând un interes direct al atacatorului față de teroristul norvegian Anders Behring Breivik, transmite AFP.

Potrivit oficialului polonez, experții au reușit să analizeze dispozitivele electronice ale atacatorului, descoperind că acesta se documentase intens despre masacrul comis în Norvegia în urmă cu 15 ani.

"Serviciile au acces la computerul teroristului. Vedem efectiv că a consultat site-uri despre Anders Breivik", a declarat Waldemar Zurek.

În plus, perchezițiile efectuate la locuința lui Michal Oksinski au scos la iveală un steag Gadsden. Acest simbol istoric american, care ilustrează un șarpe cu clopoței pe fundal galben alături de mesajul "Don't Tread on Me", este utilizat frecvent în prezent de diverse grupări americane de extremă dreapta.

Modelul urmărit de atacator, neonazistul Anders Behring Breivik, este responsabil pentru unul dintre cele mai sângeroase atacuri din istoria Europei. Pe 22 iulie 2011, acesta a detonat o mașină-capcană în apropierea sediului Guvernului din Oslo, ucigând opt oameni, după care a împușcat mortal alte 69 de persoane, în mare parte adolescenți, aflate într-o tabără de vară a Tineretului Socialist pe Insula Utøya.

Bilanțul final al atacului comis de Michal Oksinski se ridică la nouă morți. Înainte de a ajunge în Cracovia, acesta și-a împușcat mortal părinții și sora în locuința familiei, situată la aproximativ două ore de mers cu mașina de locul masacrului.

Ajuns în fosta capitală poloneză, bărbatul, echipat cu ținută militară, cască, mască și o pușcă semiautomată, a tras asupra trecătorilor direct din autoturismul său. Atacul a avut loc în Piața Târgului din centrul istoric, o zonă extrem de populară printre turiști. Șase persoane au murit pe loc sau la spital, printre victime numărându-se un cetățean britanic și o femeie din Austria.

Alte 15 persoane au fost rănite în timpul schimbului de focuri, printre acestea aflându-se și cinci cetățeni străini din Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Germania și Austria.

Ministrul Justiției a precizat că investigațiile nu se limitează doar la faptele comise, ci vizează și anturajul lui Oksinski, pentru a identifica eventuale rețele sau conexiuni ideologice care i-ar fi putut influența decizia.

Deși primele informații privind o radicalizare de extremă dreapta par să se confirme prin dovezile adunate, Waldemar Zurek a subliniat că nu sunt excluse nici alte piste. Oficialul a menționat inclusiv posibilitatea unor tulburări psihice, precizând că există "indicii foarte solide" în această direcție.

Anchetatorii au constatat că atacul nu a fost unul spontan, ci rezultatul unei planificări atente. Ministrul polonez a atras atenția asupra cantității mari de muniție pe care atacatorul o avea asupra sa.

"Deţinerea a zece încărcătoare de armă semiautomată şi aproximativ 500 de cartuşe depăşeşte cu mult nevoile obişnuite ale unui trăgător care frecventează un stand de tir", a declarat el.

"Vedem clar că acest individ se pregătea să treacă la fapte", a adăugat ministrul polonez al Justiției.

În prezent, expertiza balistică a armelor și a muniției continuă. Procurorii și specialiștii încearcă să determine dacă Michal Oksinski a folosit muniție de tip militar sau proiectile speciale, concepute pentru a provoca leziuni mult mai grave.