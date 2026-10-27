Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au purtat marți, 27 octombrie 2026, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în care au discutat despre eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Cei doi lideri au descris discuția drept „sinceră și substanțială” și au cerut reluarea negocierilor, reducerea tensiunilor și continuarea eforturilor pentru oprirea conflictului.

Convorbirea, inițiată de liderii finlandez și norvegian, a avut loc după întâlnirile de la Oslo dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuția are loc într-un moment în care contactele diplomatice privind războiul sunt în desfășurare, iar evoluția conflictului rămâne o problemă majoră pentru securitatea europeană.

Potrivit comunicatului publicat de guvernul norvegian, Stubb și Støre au inițiat convorbirea pentru a discuta despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului și perspectivele de restabilire a păcii și stabilității în Europa. Discuția a fost organizată în consultare cu Ucraina și a continuat demersurile diplomatice începute la Oslo, pe 20 octombrie.

Alexander Stubb a explicat că rezultatul războiului va avea efecte directe asupra securității Finlandei și asupra securității europene în ansamblu. În opinia exprimată de președintele finlandez în comunicatul oficial, încheierea conflictului presupune discuții directe.

La rândul său, Jonas Gahr Støre a atras atenția asupra costurilor umane și materiale ale războiului. Premierul norvegian a subliniat că suferințele și distrugerile provocate de conflict vor avea consecințe asupra mai multor generații și a evidențiat importanța măsurilor de dezescaladare.

Cei doi lideri au precizat că Finlanda și Norvegia vor continua să sprijine Ucraina. Totodată, au insistat asupra necesității reluării negocierilor pentru oprirea războiului.

Convorbirea cu Vladimir Putin a urmat întâlnirii desfășurate la Oslo, în 20 octombrie, la care au participat Volodimir Zelenski, Alexander Stubb și Jonas Gahr Støre. Emisarul american Steve Witkoff a luat parte la discuții în persoană, în timp ce Jared Kushner a participat de la distanță, potrivit guvernului norvegian.

Întâlnirea a urmărit identificarea unor căi de avansare a procesului diplomatic pentru obținerea unei păci durabile în Ucraina. Printre subiectele abordate s-au numărat securitatea țării, reconstrucția economică după război și chestiunile teritoriale.

După discuțiile de la Oslo, Witkoff s-a deplasat la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu Putin. Contactele dintre reprezentanții americani, Ucraina și Rusia fac parte din eforturile diplomatice de identificare a unor condiții pentru încheierea conflictului.

După discuția cu liderul de la Kremlin, Stubb și Støre au vorbit la telefon și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit informațiilor publicate de președinția finlandeză, cei doi lideri i-au prezentat acestuia discuția avută cu Putin și au reafirmat angajamentul Finlandei și Norvegiei de a sprijini Ucraina și eforturile pentru obținerea unei păci juste și durabile.

Cei doi lideri nordici au precizat că au participat la convorbirea cu președintele rus în numele propriilor țări, nu ca reprezentanți ai tuturor statelor europene. Precizarea evidențiază caracterul bilateral al inițiativei diplomatice, desfășurate în coordonare cu Ucraina.

Finlanda și Norvegia sunt vecine cu Rusia și susțin Ucraina de la începutul invaziei ruse la scară largă, lansate în februarie 2022. Pentru ambele state, evoluția conflictului are implicații directe asupra securității regionale și europene.