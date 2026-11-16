Un jurnalist britanic a alertat poliția după ce a observat o fată care părea să aibă cel mult 12 ani în timp ce strângea bani de la trecători, în Londra, în numele unor grupuri care susțin că luptă împotriva violenței juvenile. Incidentul a fost relatat într-o investigație publicată luni, 16 noiembrie 2026, de cotidianul britanic Daily Express, care ridică semne de întrebare privind activitatea unor organizații ce colectează donații în apropierea stațiilor de transport.

Jurnalistul Zak Garner-Purkis, editor de investigații al publicației, susține că a descoperit practici agresive de colectare a banilor, identități greu de verificat și posibile situații de exploatare a persoanelor vulnerabile.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte documentate a fost implicarea unor minori în activități care îi expun contactului cu necunoscuți și unor situații potențial periculoase.

Potrivit investigației, în ultimii aproximativ zece ani, în Londra au apărut grupuri de colectori care abordează oamenii în apropierea gărilor și a stațiilor de transport. Aceștia susțin că strâng fonduri pentru combaterea infracțiunilor cu arme albe și a violenței în rândul tinerilor.

La prima vedere, activitatea lor seamănă cu cea a reprezentanților organizațiilor caritabile cunoscute. Colectorii folosesc clipboarduri, veste sau ecusoane și materiale informative despre prevenirea violenței.

Diferențele apar însă atunci când oamenii încearcă să verifice cine se află în spatele campaniilor. Jurnalistul afirmă că unii colectori nu afișează clar numele organizației, își ascund legitimațiile atunci când sunt întrebați despre identitatea lor și refuză să ofere informații despre activitatea pentru care solicită bani.

În anumite situații, aceștia ar fi fugit de jurnaliști sau ar fi încercat să îi intimideze, filmându-i și confruntându-i verbal.

Una dintre constatările investigației privește statutul juridic al entităților care beneficiază de donații. Potrivit lui Garner-Purkis, multe dintre acestea nu sunt organizații caritabile în sensul obișnuit, ci Community Interest Companies (CIC), o formă juridică britanică destinată întreprinderilor care desfășoară activități în interesul comunității.

Aceste societăți au obligații specifice privind scopul lor social, însă funcționează diferit de organizațiile caritabile tradiționale. Ele pot obține venituri din activități comerciale și pot plăti remunerații, în condițiile prevăzute de legislația britanică.

Investigația semnalează și posibile nereguli în modul în care sunt prezentate activitățile unor astfel de companii. Într-un caz analizat de jurnalist, documentele financiare indicau venituri de sute de mii de lire sterline, în condițiile în care organizația avea un singur angajat. Cheltuielile ridicate ar fi făcut ca profitul să fie foarte mic.

Momentul care l-a determinat pe jurnalist să contacteze poliția a avut loc în timpul documentării investigației. Acesta a văzut o fată care părea să nu aibă mai mult de 12 ani îndreptându-se spre un pasaj întunecat pentru a discuta cu un bărbat necunoscut.

Minora avea asupra sa un ghiozdan care semăna cu unul școlar, o planșă plastifiată cu mesaje împotriva violenței cu cuțite și un clipboard. Ea încerca să convingă trecătorii să ofere bani pentru combaterea violenței în rândul tinerilor.

Garner-Purkis consideră că implicarea unui copil într-o asemenea activitate ridică probleme serioase de protecție. În opinia sa, organizațiile care susțin că luptă pentru siguranța minorilor nu ar trebui să îi expună unor situații în care sunt nevoiți să abordeze persoane necunoscute, fără garanții clare privind supravegherea și siguranța lor.

Jurnalistul nu prezintă însă, în materialul publicat, o confirmare oficială că fata ar fi fost exploatată sau că organizația pentru care strângea bani ar fi comis o infracțiune. Acestea sunt suspiciuni pe care investigația le ridică și care ar necesita verificări din partea autorităților.

Reglementările din Londra prevăd condiții clare pentru colectările publice de fonduri. Potrivit informațiilor publicate de Poliția Metropolitană, persoanele care colectează bani trebuie să respecte regulile privind autorizațiile, identificarea organizației beneficiare și desfășurarea activității.

În cazul colectărilor stradale reglementate de aceste autorizații, colectorii trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Minorii sub această vârstă pot participa numai dacă sunt supravegheați de un adult responsabil.

De asemenea, colectorii trebuie să rămână în locul autorizat, să nu blocheze circulația pietonilor și să afișeze numele organizației sau al fondului pentru care solicită donații.

Codul de bune practici al autorității britanice de reglementare a activităților de strângere de fonduri, aplicabil din 1 noiembrie 2025, prevede măsuri suplimentare de protecție pentru copii. Organizațiile trebuie să se asigure că activitățile sunt adecvate vârstei participanților și că minorii nu primesc responsabilități pe care nu le pot îndeplini în siguranță.

Un exemplu concret prezentat în investigație este compania Mentor Point Youth CIC. Potrivit documentelor analizate de Express, aceasta ar fi înregistrat venituri și cheltuieli de aproape 150.000 de lire sterline, având un singur angajat declarat și foarte puține active fizice.

Jurnaliștii au verificat și site-ul companiei, unde erau prezentate programe pentru tineri, inclusiv cursuri de box, fotbal și pregătire pentru examenele GCSE. Investigația susține că informațiile nu precizau date și ore concrete pentru desfășurarea activităților. De asemenea, reprezentanții companiei nu ar fi răspuns solicitărilor de clarificare.

Trebuie făcută însă o distincție juridică: statutul CIC nu înseamnă automat că o companie este frauduloasă. Potrivit ghidului oficial al guvernului britanic, aceste societăți trebuie să demonstreze că activitatea lor aduce beneficii comunității și sunt supuse unui mecanism obligatoriu de protejare a activelor, cunoscut drept asset lock. Unele pot distribui dividende, dar în limite legale.

Investigația a atras și reacții din partea unor reprezentanți ai organizațiilor care luptă împotriva violenței cu arme albe. Un conducător al unei organizații caritabile din domeniu, care a solicitat să rămână anonim, a descris practicile drept îngrijorătoare și a atras atenția asupra riscului ca tinerii să fie exploatați.

Publicația a solicitat un punct de vedere și Poliției Metropolitane din Londra. În materialul relatat nu este prezentată însă o concluzie oficială a poliției privind posibile infracțiuni comise de grupurile investigate.

Investigația a readus în atenție și avertismentele organizațiilor specializate în combaterea exploatării prin muncă și a traficului de persoane. Reprezentanta organizației Unseen, Justine Carter, a explicat că exploatarea poate fi ascunsă în spatele unor activități care par perfect legale.

Printre situațiile care pot ridica semne de întrebare se numără recrutarea prin promisiuni false, munca neremunerată, intimidarea și preluarea banilor câștigați de alte persoane. Copiii sunt deosebit de vulnerabili, deoarece pot deveni victime ale exploatării chiar și atunci când nu există dovezi evidente de amenințare sau constrângere.

Jurnalistul îi îndeamnă pe londonezi să verifice organizațiile înainte de a face donații și să anunțe poliția dacă observă minori implicați în activități de colectare a banilor în condiții suspecte.

Pentru sesizarea situațiilor care ar putea indica exploatare, în Marea Britanie funcționează și linia telefonică Modern Slavery and Exploitation Helpline, la numărul 08000 121 700. În cazul unui pericol imediat, autoritățile recomandă apelarea numărului de urgență 999.

Investigația Daily Express ridică întrebări despre transparența unor campanii de strângere de fonduri și despre protecția minorilor implicați în acestea. Stabilirea eventualelor încălcări ale legii revine autorităților competente.