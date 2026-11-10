Învățătoare din Medgidia, condamnată la 1 an și 9 luni de închisoare după ce a bătut un elev. Ce urmează

Învățătoare condamnată, mai rar. Judecătoria Medgidia a pronunțat, marți, 10 noiembrie 2026, sentința în dosarul învățătoarei acuzate că a agresat fizic un elev în vârstă de 10 ani, în timpul orelor de curs. Bătaia s-a petrecut în fața celorlalți elevi, care au de-a dreptul speriați.

Cadrul didactic a primit o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare pentru purtare abuzivă, însă instanța a decis amânarea aplicării acesteia pentru o perioadă de supraveghere de doi ani.

Potrivit hotărârii instanței Judecătoriei, femeia a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, fiind stabilită o pedeapsă de un an și nouă luni de închisoare. Judecătorii au dispus însă amânarea aplicării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În schimb, pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, reșinută de procuror și polițiști în dosarul penal, inculpata a fost achitată.

Pe durata termenului de supraveghere, învățătoarea va trebui să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune Constanța, primirea vizitelor consilierului de probațiune și comunicarea eventualelor schimbări privind locuința sau locul de muncă.

Totodată, instanța a dispus ca învățătoarea să presteze 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Consiliului Local sau al Primăriei Medgidia.

Incidentul s-a petrecut în timpul orelor de curs

Cazul a ajuns în atenția autorităților după un incident petrecut în dimineața zilei de 25 mai 2026, într-o sală de clasă a Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia.

Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, învățătoarea ar fi agresat fizic și verbal un elev în vârstă de 10 ani, după ce acesta ar fi rupt un document care conținea rezultatele personale obținute la Evaluarea Națională.

Faptele s-au petrecut în prezența celorlalți elevi, iar comportamentul cadrului didactic a provocat o stare de teamă și indignare în rândul copiilor. Aceștia au povestit părinților cele întâmplate la școală.

În urma cercetărilor demarate de Poliția Medgidia și Parchet, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar dosarul penal a vizat infracțiunile de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, ea s-a aflat sub control judiciar.

Hotărârea Judecătoriei poate fi atacată

Potrivit minutei instanței, hotărârea pronunțată la 10 noiembrie 2026 poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

De asemenea, instanța a constatat încetarea de drept a măsurii controlului judiciar sub care se afla inculpata.

Sentința nu este definitivă.