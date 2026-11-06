Un elev de 18 ani a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de doi colegi într-un liceu tehnologic din Târgu Jiu. Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, iar polițiștii au reținut trei tineri, dintre care doi sunt minori. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, altercația a avut loc în jurul orei 10:40, în toaleta destinată elevilor, aflată la parterul unui liceu tehnologic de pe strada Victoriei.

Un tânăr de 18 ani, elev în clasa a XII-a, ar fi avut un schimb de replici cu un coleg de 15 ani, din clasa a IX-a. Discuția ar fi degenerat, iar cei doi ar fi ajuns la o confruntare fizică.

În conflict ar fi intervenit și un alt elev, în vârstă de 16 ani. Acesta l-ar fi imobilizat pe tânărul de 18 ani, care ar fi fost lovit de mai multe ori.

În urma agresiunii, elevul de 18 ani a suferit leziuni și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Conform examinării medico-legale, acesta are nevoie de 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și complicitate la această infracțiune.

Cei trei tineri implicați în incident au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Joi, un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială din comuna Cătina, județul Cluj, a ajuns la spital după ce ar fi fost rănit cu un cuțit de un coleg în vârstă de 15 ani. Incidentul s-a petrecut în sala de clasă, la scurt timp după sosirea copiilor la școală.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, între cei doi elevi ar fi izbucnit un conflict, iar adolescentul de 15 ani l-ar fi atacat pe colegul său cu un obiect tăietor-înțepător.

Inițial, copilul de 13 ani le-ar fi spus profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă. Ulterior, cadrele didactice au solicitat intervenția echipajelor de urgență printr-un apel la 112.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.