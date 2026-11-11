Un angajat al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca este acuzat că a agresat un pacient internat în unitatea medicală. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, lucra ca infirmier și ar fi folosit o nuia pentru a lovi victima de 13 ori. Dosarul a fost înaintat instanței, iar angajatul va fi judecat pentru purtare abuzivă.Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 10 noiembrie 2023, la ora 2:04, în Secția de Psihiatrie VI Ojasca.

La momentul respectiv, infirmierul se afla la serviciu. Anchetatorii susțin că pacientul ar fi fost lovit în mai multe zone ale corpului, respectiv la nivelul feței, mâinilor și picioarelor.

Procurorii arată că victima nu manifesta un comportament agresiv față de ceilalți pacienți, astfel că folosirea violenței nu era justificată.

În urma agresiunii, pacientul a suferit mai multe leziuni, inclusiv la nivelul ochiului stâng. Potrivit expertizei medico-legale, rănile au necesitat între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

După finalizarea cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a infirmierului, acesta fiind acuzat de purtare abuzivă.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Buzău, instanța care urmează să judece cauza.

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, fostul director al Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca, medicul psihiatru Maria Cristache, a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar care vizează presupuse decontări ilegale de servicii medicale de la Casa de Asigurări de Sănătate Buzău.

Femeia, în vârstă de 67 de ani, este suspectată că, în perioada februarie-aprilie 2026, ar fi raportat în mod fictiv peste 30 de consultații de urgență la domiciliul unor pacienți, pentru care ar fi solicitat ulterior decontarea banilor.

Potrivit anchetatorilor, serviciile medicale ar fi fost raportate ca fiind efectuate de un medic care, în realitate, nu ar fi participat la consultații. Există suspiciuni că unele intervenții nu ar fi avut loc deloc, iar altele ar fi fost realizate chiar de administratorul clinicii, fără pregătirea și competențele medicale necesare.

Pentru obținerea banilor de la Casa de Asigurări de Sănătate Buzău, femeia ar fi întocmit documente justificative cu informații nereale.

Ancheta a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în timpul operațiunii JUPITER.

La data de 3 noiembrie, polițiștii au efectuat trei percheziții în municipiul Buzău și în localitatea Costești. În urma verificărilor, au fost ridicate documente, medii de stocare și alte probe considerate relevante pentru anchetă.

Administratorul clinicii și alte trei persoane au fost duse la audieri. Ulterior, față de femeia de 67 de ani a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, aceasta urmând să fie prezentată procurorului pentru stabilirea măsurilor preventive.

Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune, fals informatic și fals material în înscrisuri oficiale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost raportate și decontate consultațiile.