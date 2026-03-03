Protest la Uzina Mecanică Sadu după numirea lui Viorel Caragea. Angajații nu-l vor

Tensiunile au crescut la Uzina Mecanică (UM) Sadu după numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea, susținut de ministrul Apărării,Radu Miruță, ca administrator special. Decizia a generat nemulțumire în rândul angajaților și a declanșat proteste spontane, potrivit știripesurse.

Marți dimineață, aproximativ 100 de salariați s-au adunat la sediul uzinei pentru a-și exprima nemulțumirea față de această numire, la doar câteva zile după ce angajații amenințaseră cu acțiuni legale în urma declarațiilor ministrului Miruță despre presupusele nereguli de la UM Sadu.

În apariții publice, ministrul a sugerat existența unor „combinații” și a afirmat că uzina funcționează „ca o cloacă”, legând aceste afirmații de numirea lui Caragea.

Reprezentanții salariaților au transmis că declarațiile au afectat reputația colectivului: „Declarațiile publice recente afectează grav imaginea uzinei și a angajaților săi. Etichetele folosite sunt nedrepte și lipsite de suport factual”, au explicat aceștia.

În ceea ce privește dosarul penal menționat de ministru, angajații au oferit detalii despre situația reală: dintre cele 10 persoane implicate, cinci au fost achitate, două au primit amendă penală pentru neglijență, iar trei au fost condamnate cu suspendare, inclusiv un angajat acuzat de sustragerea unor cartușe.

Colectivul susține că fapta ar fi fost comisă sub presiune și că există suspiciuni de înscenare, pentru a compromite imaginea uzinei și a crea un avantaj profesional pentru Caragea.

Angajații au avertizat că impactul declarațiilor publice poate afecta relațiile comerciale și negocierile în curs. „Suntem oameni care muncesc cinstit, pe salarii modeste, într-o industrie strategică. Nu avem nicio legătură cu combinațiile sau activitățile ilegale invocate”, au precizat aceștia.

În final, ei cer retragerea declarațiilor defăimătoare și dialog bazat pe fapte reale: „Dialogul instituțional trebuie să se bazeze pe adevăr, echilibru și respect”.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat numirea lui Viorel Salvador Caragea, subliniind că acesta nu are probleme legale și că scopul său este să gestioneze problemele existente la uzină.

„Ce se întâmplă la Uzina Sadu este o chestiune rușinoasă pentru industria națională de apărare… Am căutat o persoană care să aibă capacitatea să intre peste mizeriile de la uzina de armament”, a spus Miruță.

Despre acuzațiile formulate de Clotilde Armand la adresa lui Caragea, ministrul a precizat: „Pierde procesul pentru trafic de influență, nu hărțuire sexuală, că nu asta a fost acuzația. Nu le amestecați”.