Momente dificile pentru fostul mare portar al Rapidului și al naționalei României. La 80 de ani, Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital după ce a alunecat și a căzut pe scările blocului în care locuiește pe litoral. Fostul fotbalist a suferit mai multe traumatisme și este internat la Spitalul Municipal Mangalia.

Incidentul s-a petrecut după o ploaie, când fostul internațional se întorcea acasă. Încălțat în papuci, acesta a alunecat pe scări și a căzut pe spate.

„Am căzut, mi-am rupt coastele. Sunt în spital, se ocupă de mine, să vedem. 10-15 zile până mi-o trece. Am fost în papuci, a plouat puțin, m-am dus acasă, la mine la bloc, acolo am alunecat și am căzut pe spate. Am spart tot… S-au rupt coastele, dislocare de umăr… Am belele, tată. E urât acum la bătrâne”, a declarat Rică Răducanu pentru România TV.

Medicii îl monitorizează, iar fostul portar speră să se recupereze în următoarele săptămâni.

Chiar și la 80 de ani, Rică Răducanu nu a renunțat la muncă. În fiecare sezon estival revine la terasa pe care o administrează în stațiunea Neptun, unde îi întâmpină pe turiști, servește la mese, face fotografii cu clienții și le oferă autografe.

Legenda Rapidului a povestit că veniturile obținute în timpul verii îl ajută să facă față cheltuielilor din sezonul rece:

„Tot aici, la terasa Sirena, din zona La Steaguri, din Neptun, sunt și vara asta. Mă ocup cu de toate, ajut cu ce pot colegii. Mulți turiști vin aici și de dragul meu, pentru poze, pentru un banc și un autograf. Îi și servesc, mai dau și cu mătura, la nevoie, fac de toate. Muncesc vara, ca să mai strâng un ban pentru facturile de la iarnă, că s-au scumpit toate, este tot mai greu să trăiești numai din pensie. Momentan, încă nu sunt turiști, câte trei-patru dacă ai la mese. Pe aici, prin Neptun, e jale, e aproape pustiu. Unde or fi turiștii? Sunt mai mulți angajați la localuri decât turiști”.

El a precizat că încearcă să păstreze prețurile accesibile în restaurantul familiei, unde, de exemplu, un mic costă 6 lei, o porție de hamsii prăjite 14 lei, iar ciorbele sunt între 24 și 25 de lei.

Rică Răducanu este una dintre legendele fotbalului românesc. A evoluat pentru Rapid București între 1965 și 1975 și a apărat poarta echipei naționale a României în perioada 1967-1978.

Alături de Rapid a cucerit titlul de campion al României în 1967 și a câștigat de două ori Cupa României, în 1972 și 1975, devenind unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului giuleștean.