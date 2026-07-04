Fostul fotbalist Rică Răducanu, în vârstă de 80 de ani, a ajuns de urgenţă la spital după ce a căzut pe scări. Incidentul a avut loc pe litoral, acolo unde îşi petrece aproape fiecare vară administrând o mică afacere.

Fostul mare portar este internat la Spitalul Municipal din Mangalia. În urma căzăturii, Răducanu are două coaste fracturate şi umărul dislocat. În plus, el s-a lovit la cap. Din cauza traumatismelor suferite, are şi probleme de respiraţie şi se află sub supravegherea medicilor.

De pe patul de spital, Rică Răducanu a oferit o scurtă reacţie pentru GOLAZO.ro, mărturisind că starea sa nu este una bună.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Şi la cap m-am lovit, respir greu.

Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu.

Legenda fotbalului românesc traversează acum o perioadă dificilă, la scurt timp după ce mulți suporteri l-au văzut activ și plin de energie pe litoral. Incidentul a survenit brusc, în condițiile în care Răducanu purta papuci în momentul căderii.

Rică Răducanu este un jucător de legendă al FC Rapid, pentru care a jucat în perioada 1965-1975. El a jucat pentru naţionala României în perioada 1967-1978. Cu Rapid a câştigat Divizia A în 1967 şi Cupa României în 1972 şi 1975.

Suporterii Rapidului și iubitorii de fotbal din întreaga țară îi transmit acum gânduri bune de însănătoșire rapidă. La 80 de ani, Rică Răducanu rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, cunoscut pentru carisma sa și pentru performanțele deosebite din perioada de glorie a clubului din Giulești.

Medicii de la Spitalul Municipal Mangalia monitorizează evoluția stării sale de sănătate, iar fanii așteaptă vești cât mai bune despre recuperarea legendei.