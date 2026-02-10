Rică Răducanu, dependent de păcănele la 79 de ani. Câți bani a pierdut și cine îi încasează pensia

Rică Răducanu a recunoscut că este dependent de jocurile de noroc. Potrivit click.ro, fostul mare portar al Rapidului a ajuns la mâna soției, care îi dă bani cu porția. Ex-sportivul recunoaște că a pierdut foarte mulți bani la păcănele de-a lungul vieții.

Rică Răducanu își trăiește viața la cote maxime, deși a ajuns la 79 de ani. Nu poate renunța, sub nicio formă, la păcănele, motiv pentru care soția îi drămuiește pensia de aproximativ 2000 de lei.

Fostul internațional român nu poate sta departe de sălile cu păcănele, unde își petrece mare parte din timp. A încercat să renunțe la acest viciu, dar fără succes.

„Mă mai duc, măi, tată, și acum la păcănele. Aș fi vrut să le las, că, uite, s-au scumpit toate, și impozitul, și mâncarea, medicamentele… Dar nu pot! Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar”, a spus Rică Răducanu.

Rică Răducanu a recunoscut că iubește să stea printre sloturi, unde are mulți prieteni cu care socializează. Susține că printre păcănele timpul zboară mai repede, mai ales că, după cum susține, nu mai este invitat la evenimente sportive și a fost uitat de foștii colegi.

Fostul portar așteaptă, totuși, cu nerăbdare vara, pentru a merge la terasa familiei din Neptun. Pe litoral, se va întâlni cu amicii, cu turiștii, pe care îi va servi și le va spune bancuri. În plus, este sigur că va aduna și câțiva bănuți.

În continuare, Rică Răducanu a dezvăluit că soția sa este cea care are grijă de banii familiei. Nu mai încasează el pensia, ci doamna, care este responsabilă cu achitarea facturilor. Tot ea are grijă să le rămână resurse pentru mâncare și medicamente.

Fostul portar are mare respect pentru soția lui și recunoaște că ea este “șefa” în casă. De-a lungul timpului, între ei au existat și momente mai tensionate, dar nu s-ar fi pus niciodată problema divorțului.

Multe dintre scandaluri ar fi pornit din cauza jocurilor de noroc, unde Rică ar fi pierdut mii de euro, după cum chiar el susține.