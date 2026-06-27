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Licitația pentru șantierul naval din Mangalia a eșuat. Niciun investitor nu a depus ofertă

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Licitația pentru șantierul naval din Mangalia a eșuat. Niciun investitor nu a depus ofertăSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prima procedură de vânzare a șantierului naval din Mangalia, controlat de grupul Damen, aflat în faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a expirat sâmbătă, 27 iunie, la ora 13:00, fără ca vreun investitor să se înscrie în licitația organizată de lichidatorul judiciar.

Prima licitație pentru șantierul naval din Mangalia s-a încheiat fără participanți

Procedura de valorificare a fostului șantier naval Damen Mangalia nu a atras niciun investitor la prima licitație. Până la expirarea termenului de înscriere, sâmbătă, 27 iunie, la ora 13:00, lichidatorul judiciar nu a primit nicio ofertă, potrivit informațiilor confirmate pentru News.ro de persoane familiarizate cu desfășurarea procesului.

Una dintre explicațiile pentru lipsa interesului este prețul de pornire stabilit de creditorii majoritari, controlați de grupul Damen. Aceștia au decis ca licitația să înceapă de la valoarea de piață estimată la 184 de milioane de euro, și nu de la valoarea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

În plus, procedura prevede organizarea a cel puțin șase licitații succesive, toate desfășurate în aceleași condiții.

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Sursă foto: Dreamstime

Reprezentantul CITR explică procedura de vânzare

Directorul general al CITR, firma care administrează șantierul, a explicat modul în care este organizată licitația.

„Operaţiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preţ de pornire şi eu la preţul ăla fac licitaţia", a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru.

Acesta a arătat că viitorul proprietar va putea utiliza șantierul fără sarcinile existente, însă există o condiție legată de terenul aflat în proprietatea statului român.

„El (şantierul, n.r.) se transferă liber de orice sarcini şi cine-l preia face ce vrea cu el, cu menţiunea că trebuie să aibă o înţelegere cu statul român pentru că statul român deţine terenul de dedesubt", a spus Cîrlănaru.

Participarea la licitație presupune și depunerea unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire fără TVA, echivalentul a aproximativ 18 milioane de euro.

Sindicaliștii din Mangalia se așteptau la lipsa ofertelor

Liderul Sindicatului Navalistul afirmă că lipsa ofertelor era de așteptat în condițiile stabilite pentru această procedură.

„Era previzibil că, în condiţiile impuse, probabilitatea înscrierii la licitaţie este foarte redusă, iar menţinerea a cel puţin şase licitaţii succesive la acelaşi preţ de 184 milioane euro nu va produce alte rezultate”, a declarat pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă.

Acesta a amintit că ultimii 271 de angajați ai șantierului au intrat în preaviz începând cu 18 iunie, iar contractele lor urmează să înceteze la 16 iulie.

„Pentru foştii angajaţi concediaţi recent, orice amânare îi determină să îşi caute alt loc de muncă. Dacă situaţia trenează şase luni sau mai mult, va fi dificil să se mai poată recruta suficient personal specializat în domeniul naval. Navaliştii cu experienţă sunt greu de găsit, vor lucra la alte firme concurente şi nu pot aştepta până când se clarifică situaţia şantierului”, a continuat acesta.

Liderul sindical susține că o soluționare rapidă ar putea permite întoarcerea unei părți dintre foștii salariați.

„Sperăm că se vor găsi soluţiile necesare deblocării acestei situaţii cât mai repede, înainte ca majoritatea navaliştilor să plece. Mulţi au plecat deja, însă ar fi dispuşi să se întoarcă, dacă va exista stabilitate şi vor fi suficient de motivaţi".

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