India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit

India se pregătește pentru o schimbare majoră pe piața medicamentelor destinate tratării obezității și diabetului, după ce patentul pentru semaglutidă – substanța activă din medicamentele Wegovy și Ozempic – urmează să expire, potrivit BBC.

Evenimentul ar putea permite producătorilor locali să lanseze versiuni generice mult mai accesibile, ceea ce ar putea extinde semnificativ accesul populației la acest tip de tratament.

Expirarea patentului deschide calea unei competiții intense în industria farmaceutică indiană, cunoscută pentru producția de medicamente generice. Potrivit estimărilor, acest moment ar putea reduce prețurile la mai puțin de jumătate din nivelul actual și ar putea transforma semaglutida într-un tratament mult mai răspândit.

Substanța activă din medicamentele de succes dezvoltate de compania daneză Novo Nordisk este considerată una dintre cele mai eficiente opțiuni disponibile în prezent pentru scăderea în greutate, fiind utilizată inițial în tratamentul diabetului.

Analiștii estimează că aproximativ 50 de versiuni generice ale semaglutidei ar putea fi lansate pe piața indiană în doar câteva luni. Acest fenomen nu este nou pentru industria locală: în 2022, după expirarea patentului pentru sitagliptin, au apărut rapid zeci de variante, ajungând la aproape 100 într-un an.

Mai multe companii farmaceutice importante din India, printre care Cipla, Sun Pharma, Dr Reddy’s Laboratories, Biocon, Natco, Zydus și Mankind Pharma, se pregătesc deja să introducă propriile produse generice.

În prezent, tratamentul lunar cu Ozempic costă între 8.800 și 11.000 de rupii, iar Wegovy poate ajunge până la 16.000 de rupii. Odată cu apariția versiunilor generice, prețul ar putea scădea la aproximativ 3.000–5.000 de rupii pe lună.

Un analist din domeniu a descris această schimbare ca fiind un posibil „moment de tip pastilă magică” pentru India, sugerând că piața ar putea ajunge la o valoare de aproximativ un miliard de dolari, în funcție de adoptare și prețuri.

India are deja peste 77 de milioane de persoane diagnosticate cu diabet de tip 2 și una dintre cele mai mari populații de adulți supraponderali din lume. Stilul de viață urban, alimentația bogată în carbohidrați și sedentarismul au contribuit la această situație.

Semaglutida face parte dintr-o clasă de medicamente numite agoniști ai receptorilor GLP-1, care imită un hormon responsabil de reglarea apetitului și a glicemiei. Aceste medicamente cresc secreția de insulină și încetinesc golirea stomacului, determinând o senzație de sațietate mai rapidă și de durată.

Medicamentele sunt utilizate nu doar în diabetologie, ci și în alte specialități medicale. De exemplu, cardiologii le folosesc pentru a reduce greutatea pacienților înainte de anumite proceduri, iar chirurgii ortopezi pentru a diminua presiunea asupra articulațiilor înainte de operații.

Medicul Muffazal Lakdawala a declarat că „este un lucru bun că aceste medicamente vor deveni mai ieftine, astfel încât mai mulți pacienți diabetici și obezi din India să aibă acces la ele”, subliniind însă necesitatea unei reglementări stricte a calității.

Deși beneficiile sunt semnificative, medicii atrag atenția asupra riscurilor. Efectele secundare pot include greață, vărsături sau probleme digestive, iar în cazuri rare pot apărea complicații mai grave.

Diabetologul Rahul Baxi a subliniat că succesul tratamentului depinde de „selecția corectă a pacienților”, explicând că medicația trebuie însoțită de schimbări în stilul de viață. El a adăugat că mulți pacienți vin cu așteptări nerealiste: „Oamenii vin cerând să slăbească 10 kilograme în trei luni”.

Un alt aspect semnalat de specialiști este revenirea în greutate după întreruperea tratamentului. „Dacă oprești medicamentele, apetitul revine foarte puternic”, a explicat Baxi.

Pe fondul scăderii prețurilor, există și temeri privind utilizarea necorespunzătoare. Medicii au raportat cazuri în care dozele sunt recomandate de persoane fără competențe medicale sau distribuite prin canale insuficient reglementate.

Autoritățile au intervenit recent, avertizând companiile farmaceutice să nu promoveze direct către consumatori medicamentele pentru slăbit pe bază de prescripție, subliniind că acestea trebuie administrate doar sub supraveghere medicală.

India este deja cel mai mare furnizor de medicamente generice la nivel global, acoperind aproximativ 20% din cererea mondială. Exporturile de medicamente generice depășesc 30 de miliarde de dolari anual, iar Statele Unite reprezintă cea mai mare piață.

Un oficial din domeniu a declarat că „potențialul de export al medicamentelor generice pentru slăbit din India este uriaș”, estimând că doar piața americană ar putea ajunge la 10 miliarde de dolari în câțiva ani.

În acest context, lunile următoare vor fi decisive pentru modul în care India va reuși să echilibreze accesibilitatea tratamentelor cu necesitatea unor standarde stricte de siguranță.