De ce pun restaurantele pâinea pe masă înainte de mâncare. Practica este foarte răspândită, mai ales în restaurantele europene (inclusiv în România), și are mai multe explicații, atât practice, cât și strategice.

A pune pâine pe masă este un semn clasic de bun venit. „A frânge pâinea” împreună are o conotație de primire și generozitate. Este un gest simplu prin care localul arată că clientul este binevenit încă din primele minute.

Între momentul în care te așezi la masă și sosirea primelor preparate pot trece 10–20 de minute (sau chiar mai mult în serile aglomerate). Pâinea previne impaciența și face așteptarea mai suportabilă. Un client care are ceva de mestecat este un client mai calm.

Pâinea (mai ales dacă e servită cu unt, ulei de măsline sau sare) usucă puțin gura și crește senzația de sete. Astfel, clienții tind să comande mai multe băuturi (apă, vin, bere), care au marje de profit mai bune pentru restaurant.

Pâinea albă este bogată în carbohidrați simpli. Consumată pe stomacul gol, produce o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere. Paradoxal, asta poate face clientul să aibă mai multă poftă de mâncare și să comande mai mult (inclusiv desert).

Pâinea este un produs ieftin pentru restaurant. Dacă clientul se satură puțin cu ea, există șansa să comande mai puțin din preparatele scumpe sau să nu mai ceară o porție suplimentară. În trecut, în taverne, pâinea servea exact acestui scop: umplea stomacul cu un aliment ieftin.

Restaurantele pun pâinea pe masă dintr-o combinație de tradiție, ospitalitate și calcul comercial. Este un gest plăcut pentru client, dar care, în același timp, ajută localul să gestioneze așteptarea, să vândă mai multe băuturi și, uneori, să influențeze cât de mult se comandă.

Mulți nutriționiști recomandă totuși să nu mănânci prea multă pâine la început, ca să te poți bucura pe deplin de preparatele principale.