Economie

România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe. Cererea investitorilor pentru euroobligațiunile din 2026 a depășit 9 miliarde de euro

România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe. Cererea investitorilor pentru euroobligațiunile din 2026 a depășit 9 miliarde de euroSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

România a reușit să atragă 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale prin intermediul celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni din 2026. Potrivit datelor transmise marți de Ministerul Finanțelor, operațiunea a fost împărțită în trei tranșe, cu scadențe la 4, 8 și 12 ani, și a stârnit un apetit ridicat în rândul investitorilor, ordinele inițiale trecând de pragul de 9 miliarde de euro.

România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe. Cererea investitorilor pentru euroobligațiunile din 2026 a depășit 9 miliarde de euro

Conform comunicatului oficial, suma totală de 4,5 miliarde de euro a fost împărțită astfel: 1,25 miliarde de euro pe termen de patru ani (cu scadența în 2030), două miliarde de euro pe termen de opt ani (scadența în 2034) și 1,25 miliarde de euro sub formă de euroobligațiuni verzi, cu maturitate la 12 ani (scadența în 2038).

Chiar și într-un context de piață marcat de volatilitate, cererea a depășit de peste două ori oferta inițială în cursul după-amiezii. Ulterior stabilirii marjelor și a alocărilor finale, volumul total al subscrierilor s-a stabilizat în jurul valorii de 7 miliarde de euro, ceea ce echivalează cu o suprasubscriere de 1,6 ori.

euro obligațiuni

euro obligațiuni / sursa foto: dreamstime.com

Condițiile financiare finale pentru cele trei tranșe sunt următoarele:

Tranșa de 4 ani: marjă MS+190 bps, cupon de 5,250% și un randament de 5,256%, cu participarea a 117 investitori.

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Tranșa de 8 ani: marjă MS+285 bps, cupon de 6,125% și un randament de 6,222%, cu participarea a 146 de investitori.

Tranșa verde de 12 ani: marjă MS+335 bps, cupon de 6,750% și un randament de 6,783%, cu participarea a 131 de investitori.

Cine sunt investitorii care au cumpărat datoria României

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au evidențiat diversitatea geografică și sectorială a cumpărătorilor. Aproape jumătate (49%) din emisiunea verde pe 12 ani a mers către investitori cu profil responsabil social (SRI) sau cu mandate dedicate criteriilor ESG și proiectelor verzi.

Din punct de vedere geografic, investitorii din Europa de Vest au dominat tranșa pe patru ani, cu o pondere de 69% din alocări. În schimb, piața din Marea Britanie și Irlanda a avut cea mai mare contribuție la tranșele mai lungi, adjudecând 47% din emisiunea pe opt ani și 45% din cea verde pe 12 ani.

Pe categorii de participanți, administratorii de active au rămas principalii finanțatori, acoperind 69% din tranșa de patru ani, 72% din cea de opt ani și 60% din obligațiunile verzi. De asemenea, fondurile speculative au reprezentat 24% din alocările tranșei verzi.

Mesajul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța acestei operațiuni pentru stabilitatea financiară a țării și pentru acoperirea necesarului de finanțare externă.

„Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură țara noastră în urma implementării unui program ambițios de consolidare fiscală. Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile de la instituții financiare internaționale, la îndeplinirea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor noastre în valută”, a afirmat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Întreaga tranzacție a fost intermediată de un consorțiu bancar format din BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.

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