România riscă să piardă oportunități economice importante în relația cu China, în timp ce alte state europene reușesc să atragă investiții consistente de la Beijing. Fostul ministru de Externe Adrian Severin a criticat lipsa unei strategii românești în această direcție și a dat exemplul Ungariei, pe care a prezentat-o drept unul dintre statele care au înțeles mai bine avantajele cooperării economice cu China.

Subiectul a fost discutat la emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, unde Severin a vorbit despre importanța relațiilor economice cu Beijingul, rolul României pe traseul Drumului Mătăsii și riscul ca țara noastră să nu mai fie considerată un partener apropiat al Chinei.

Adrian Severin a comparat modul în care România și Ungaria gestionează relația economică cu Beijingul. În opinia sa, Budapesta a reușit să transforme cooperarea cu partea chineză într-o oportunitate concretă pentru economie.

În timpul discuției, Dan Andronic a amintit că investițiile chineze atrase de Ungaria în 2025 s-ar fi apropiat de patru miliarde, fiind menționate atât moneda euro, cât și dolarul. Severin a folosit exemplul pentru a evidenția diferența dintre cele două țări.

„Ungaria a făcut lucruri excepționale în această materie, România mai nimica”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Acesta consideră că România pierde oportunități prin lipsa unei politici coerente de apropiere economică de China. În opinia sa, cooperarea cu Beijingul nu ar trebui privită exclusiv prin prisma rivalității dintre marile puteri, ci și prin prisma intereselor economice ale țării.

Un alt subiect abordat a fost rolul României în proiectul Drumului Mătăsii. Poziția geografică a țării, accesul la Marea Neagră și legăturile cu regiunea dunăreană ar putea transforma România într-un punct important pentru dezvoltarea rutelor comerciale dintre Asia și Europa.

Adrian Severin a vorbit despre participarea sa la Consiliul de Coordonare Internațională a Drumului Mătăsii, organism din care fac parte foști lideri politici europeni.

Printre numele menționate s-au aflat fostul președinte al Sloveniei, fostul premier al Greciei, fostul premier francez Dominique de Villepin și fostul premier italian Massimo D’Alema.

Severin a atras atenția că România nu are o reprezentare mai largă în acest organism, în afara participării sale. În opinia sa, această situație arată cât de puțin este valorificată oportunitatea de a participa la discuțiile despre viitoarele legături economice dintre Asia și Europa.

Fostul ministru a vorbit și despre riscul ca România să nu mai figureze pe lista statelor considerate prietene de către China. Potrivit explicațiilor sale, la Beijing sunt revizuite aceste liste, iar poziția României ar putea deveni mai puțin favorabilă.

O asemenea schimbare ar putea afecta perspectivele de cooperare economică și ar transmite un semnal negativ investitorilor chinezi interesați de piața românească.

Severin consideră că România nu ar trebui să renunțe la relațiile economice cu China din cauza tensiunilor geopolitice dintre Beijing și Washington sau a divergențelor existente la nivel european.

Adrian Severin a susținut că dezvoltarea relațiilor economice cu China nu presupune abandonarea angajamentelor României față de NATO și nici intrarea într-un conflict cu partenerii europeni.

În opinia sa, România poate rămâne parte a Alianței Nord-Atlantice și poate avea, în același timp, relații economice funcționale cu Beijingul. Fostul ministru consideră că politica externă trebuie să țină cont de interesele naționale și să nu transforme competiția dintre marile puteri într-un motiv pentru pierderea unor oportunități economice.

Mesajul său este că România trebuie să își valorifice poziția strategică, să atragă investiții și să participe la proiectele internaționale care îi pot aduce beneficii. În lipsa unei strategii, alte state din regiune ar putea ocupa locul pe care țara noastră l-ar putea avea în relația economică dintre Europa și China.