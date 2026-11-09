Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Astăzi, de la 12:00, în podcast-ul Contrapunct, Jurnalistul Dan Andronic și fostul ministru de Externe Adrian Severin vor analiza rezultatele ultimelor alegeri din Statele Unite, perspectivele unor schimbări masive în geopolitică la nivel mondial după întâlnirea de la Shenzhen între Statele Unite ale Americii, Rusia și China și nu în ultimul rând, avertismentul pe care Donald Trump l-a dat indirect lui Volodimir.

Acesta a spus în interviul acordat televiziunii BBC că Ucraina va ieși modificată teritorial în urma unui acord de pace. Ce înseamnă aceste lucruri pentru România, care este rolul Europei, refuzată ca interlocutor de către cei trei mari, întrebări care definesc pilonul central al discuției. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.