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Ministrul de Externe al Italiei, vizat de un atac cibernetic. Datele sale personale au ajuns pe dark web

Ministrul de Externe al Italiei, vizat de un atac cibernetic. Datele sale personale au ajuns pe dark webAntonio Tajani. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia datele sale personale au fost distribuite pe dark web. Oficialul a declarat că infractorii încearcă să obțină inclusiv informații despre familia sa și a pus aceste acțiuni pe seama sprijinului acordat de Italia Ucrainei. Premierul Giorgia Meloni a condamnat atacurile.

Antonio Tajani, ținta unui atac cibernetic. Date personale distribuite pe dark web

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a făcut publică situația printr-un mesaj postat sâmbătă pe platforma X. Ministrul a declarat că datele sale personale circulă de mai multe zile pe dark web, o parte a internetului care nu este accesibilă prin motoarele obișnuite de căutare. Potrivit oficialului, persoanele implicate încearcă să obțină informații suplimentare, iar acțiunile acestora îl expun unor amenințări.

„De câteva zile, infractorii cibernetici îmi difuzează datele personale pe dark web şi încearcă să obţină alte informaţii, expunându-mă astfel la noi ameninţări şi intimidări”, a scris Tajani pe X.

Ministrul italian a afirmat că demersurile infractorilor cibernetici nu se limitează la datele sale personale, ci îi vizează și apropiații. Acesta a susținut că persoanele din spatele atacurilor ar oferi inclusiv bani pentru informații despre membrii familiei sale.

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„Ei implică şi familia mea şi sunt dispuşi să plătească pentru a obţine mai multe detalii despre mine şi cei dragi. Reacţia mea este foarte simplă: nu mă voi lăsa intimidat sub nicio formă”, a continuat şeful diplomaţiei italiene.

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Hackeri. Sursa foto: AI

Ministrul italian leagă atacurile de sprijinul acordat Ucrainei

Antonio Tajani consideră că acțiunile îndreptate împotriva sa au o motivație politică, legată de susținerea oferită de Italia Ucrainei.

Ministrul a afirmat că poziția guvernului italian în favoarea independenței și suveranității Ucrainei reprezintă motivul pentru care a devenit ținta infractorilor cibernetici.

„Poziţia noastră faţă de Ucraina este motivul politic pentru care mă aflu în vizorul lor: apărarea libertăţii unui stat suveran, luarea unei poziţii clare în favoarea democraţiei şi a independenţei unei naţiuni - iată ce este periculos în ochii acestor entităţi criminale”, a concluzionat Tajani.

Giorgia Meloni a condamnat atacurile hackerilor

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat după declarațiile ministrului de Externe și și-a exprimat solidaritatea cu acesta.

Șefa guvernului de la Roma a atribuit acțiunile unor „hackeri pro-ruşi” și a atras atenția asupra riscurilor reprezentate de comercializarea informațiilor confidențiale despre persoane care ocupă funcții publice.

Într-un mesaj transmis pe WhatsApp, Meloni a afirmat că „punerea în vânzare a informaţiilor confidenţiale privind responsabilii instituţionali suscită îngrijorări profunde şi trebuie combătută cu cea mai mare determinare”.

Italia se numără printre statele care susțin Ucraina, guvernul de la Roma acordând Kievului atât asistență umanitară, cât și sprijin militar.

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