Uniunea Europeană riscă să ofere o imagine de haos și lipsă de coordonare în gestionarea conflictului din Ucraina, afectându-și direct autoritatea pe scena internațională. Avertismentul vine chiar de la premierul Italiei, Giorgia Meloni, care i-a transmis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, António Costa. În documentul consultat de POLITICO, șefa guvernului de la Roma solicită includerea de urgență a acestei teme pe ordinea de zi a summitului informal de la Dublin.

Giorgia Meloni a atras atenția asupra proliferării canalelor paralele de discuție, amintind de întâlnirile recente de la Miami și Oslo, reuniunile programate de Coaliția de Voință și Comunitatea Politică Europeană, dar și despre convorbirile diplomatice directe ale unor lideri europeni cu Vladimir Putin.

Aceste multiple forumuri „ne subminează credibilitatea în gestionarea uneia dintre cele mai complicate probleme cu care se confruntă naţiunile noastre”, arată Meloni.

În ciuda declarațiilor repetate ale liderilor europeni privind necesitatea prezenței la masa negocierilor de pace, blocul comunitar nu a reușit să desemneze un reprezentant unic sau o instituție clară care să coordoneze acest proces complex.

„Sunt convinsă că toţi ne dăm seama că, proiectând imaginea unei Europe dezorganizate, nu facem altceva decât să servim interesele celor care doresc ca acest război să continue”, a scris prim-ministrul italian. „Şi cred că acest lucru este inacceptabil, având în vedere că sunt în joc vieţi omeneşti şi viitorul securităţii noastre”, continuă ea.

„A acţiona într-un mod dezorganizat, cu iniţiative care se succed şi se suprapun, nu ne va ajuta nici în relaţia cu partenerii noştri, nici cu cei pe care trebuie să-i convingem să pună capăt acestei agresiuni fără sens”, a adăugat ea.

În contextul în care discuțiile strategice tind să fie dominate de formatul E3 (Marea Britanie, Franța, Germania) alături de SUA, NATO și Ucraina, Italia încearcă să oprească izolarea marilor capitale europene din procesul de decizie.

„Nu cer un loc pentru Italia în acest sau acel format”, a ţinut să precizeze Meloni.

Declarația vine în contextul în care delegația italiană a fost absentă de la reuniuni cheie recente, participând la Oslo doar prin înlocuirea reprezentantului Franței. Roma susține susținut numirea unui trimis special al UE pentru negocierile de pace, idee avansată încă din ianuarie și sprijinită de state precum Franța, Austria, Cehia sau Luxemburg.

Summitul informal de la Dublin reprezintă momentul decisiv pentru clarificarea poziției europene. Viceprim-ministrul și ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a subliniat la rândul său că Uniunea Europeană are nevoie urgentă de un purtător de cuvânt cu mandat clar, capabil să exprime o poziție fermă, avertizând că proliferarea inițiativelor individuale transmite un semnal de slăbiciune pe plan extern.