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Calendar ortodox, 1 noiembrie. Sfinții Doctori fără de arginți, Cosma și Damian

  • Andrada Străteanu
  • 1 noiembrie 2026, 06:16
Calendar ortodox, 1 noiembrie. Sfinții Doctori fără de arginți, Cosma și DamianSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe 1 noiembrie pe doi frați sfinți care au adus vindecare semenilor lor. Este vorba despre Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian. În această zi, cei care poartă numele celor doi Făcători de minuni, fiii Teodotei celei din Asia, își sărbătoresc ziua onomastică.

Sărbătoare mare pentru credincioșii creștin-ortodocși. În prima zi a lunii noiembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Cosma și Damian. Aceștia nu trebuie, însă, confundați cu Sfinții Mucenici Cosma și Damian, originari din Roma, care sunt sărbătoriți pe data de 1 iulie, potrivit Calendarului Ortodox.

Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian

Sfinții Cosma și Damian pomeniți în prima zi a lunii noiembrie au trăit în secolul al IV-lea și sunt cunoscuți și sub numele de „Sfinții Doctori fără de arginți” datorită tămăduirilor pe care le făceau oamenilor, fără medicamente, însă, ci prin puterea lui Dumnezeu. Cei doi sfinți nu au cerut niciodată bani în schimbul vindecărilor.

rugăciune

Sursa foto: Pixabay

Originari din Asia, cei doi au fost crescuți în credința ortodoxă de către mama lor pe nume Teodota. Tatăl celor doi frați era păgân și nu se închina Sfintei Treimi, refuzând cu înverșunare să facă un astfel de lucru.

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După ce au primit darul tămăduirii, cei doi Sfinți Doctori fără de arginți au mărturisit tuturor că vindecarea e oferită de la Dumnezeu, iar ei împlinesc doar porunca Sa, anume „În dar ați luat, în dar să dați”, propovăduind, astfel, credința.

Dumnezeu a vorbit printr-o cămilă

Cu toate acestea, la un moment dat, Damian s-a aflat în fața unei provocări. O femeie pe nume Paladia, care avea suferințe de mulți ani de zile, a apelat la ajutorul Sfinților Doctori fără de arginți. Prin puterea rugăciunii, femeia a fost vindecată, iar când a văzut minunea, de bucurie, i-a propus lui Damian să primească trei ouă, zicând: „Ia acest dar în numele Sfintei Treimi Dătătoare de Viață, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”.

Pentru că a auzit numele lui Dumnezeu în Treime, Damian a luat de la femeie micul dar. Fratele său, Cosma, când a auzit cele întâmplate, a crezut că Damian a încălcat porunca potrivit căreia nu trebuia să accepte plăți în schimbul tămăduirii. Astfel, acesta a cerut pe patul de moarte ca fratele său să nu fie îngropat alături de el.

După ce Damian s-a stins din viață, ulterior morții fratelui său, o cămilă care fusese vindecată de Sfinții Doctori, a primit grai. Animalul a vorbit și le-a explicat celor care urmau să îl înmormânteze pe Damian că trebuie să-i așeze trupul lângă fratele său întrucât Sfântul nu a primit darul ca o plată, ci din respect pentru numele lui Dumnezeu.

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