Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare. Cum a părăsit Penitenciarul Jilava

Omar Hayssam a fost eliberat vineri seară, 11 septembrie, din Penitenciarul Jilava, după ce Tribunalul Ilfov a admis definitiv cererea sa de liberare condiționată. Omul de afaceri sirian a fost preluat de o ambulanță, iar la penitenciar au ajuns, cu puțin timp înainte de ieșirea sa, membri ai familiei și avocatul acestuia.

Omar Hayssam a părăsit vineri seară Penitenciarul Jilava, la câteva ore după pronunțarea hotărârii definitive prin care Tribunalul Ilfov a dispus eliberarea sa condiționată. Acesta executa o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare. După ieșirea din penitenciar, Hayssam a fost preluat cu o ambulanță. Familia și avocatul său se aflau, de asemenea, în zona penitenciarului.

Decizia a fost pronunțată vineri, după ce instanța a admis contestația formulată de Omar Hayssam împotriva hotărârii prin care Judecătoria Sectorului 4 îi respinsese anterior cererea de liberare condiționată.

„În baza art.587 alin. (1) Cpp raportat la art.59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare, aplicată prin sentința nr. 1873/04.11.2015 pronunțată de Tribunalul București – secția I penală, și punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Definitivă”, se arată în decizia Tribunalului Ilfov.

Omar Hayssam ceruse de mai multe ori eliberarea condiționată, iar printre argumentele invocate de-a lungul timpului s-au numărat și problemele sale de sănătate.

Cea mai recentă solicitare fusese respinsă la 17 iulie de Judecătoria Sectorului 4. La termenul din luna iulie, când Hayssam a fost adus în instanță, avocatul său i-a cerut magistratului să îi îndepărteze din sală pe cei care îl păzeau, motivând că prezența acestora „creează o presiune socială asupra inculpatului, acesta fiind foarte bolnav”.

Apărătorul lui Hayssam a declarat atunci că acesta „este într-o stare foarte precară” și că urmează un tratament „maximal neurologic”, susținând că are nevoie de îngrijiri în clinici din străinătate.

Judecătoria Sectorului 4 a respins însă cererea, magistratul arătând că Omar Hayssam avusese dificultăți în menținerea constantă a unui comportament adecvat regulilor și normelor din sistemul penitenciar.

Prin hotărârea pronunțată la 11 septembrie 2026, Tribunalul Ilfov a desființat sentința Judecătoriei Sectorului 4 din 17 iulie și, după rejudecarea cauzei, a admis solicitarea de liberare condiționată.

Instanța a dispus ieșirea lui Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 de ani și patru luni de închisoare, stabilită printr-o sentință pronunțată în 2015 de Tribunalul București.

Judecătorii au cerut ca acesta să fie pus imediat în libertate, cu condiția să nu existe o altă cauză în care să fie reținut sau arestat. Hotărârea este definitivă. Instanța i-a atras totodată atenția asupra efectelor liberării condiționate și asupra dispozițiilor legale referitoare la partea de pedeapsă rămasă neexecutată.

Omar Hayssam executa pedeapsa cumulată de 24 de ani și patru luni în baza mandatului emis în noiembrie 2015.

Omar Hayssam a fost trimis în judecată de DIICOT în octombrie 2012, împreună cu fratele său, Mohamad Omar, cumnatul Mihai Nasture și partenerii de afaceri Viorel Vasile Mafteucă și Doina Farladanschi. Aceștia au fost acuzați de înșelăciune și delapidare prin intermediul unui grup de firme denumit „Manhattan”.

În cadrul dosarului au fost puse sub sechestru mai multe imobile, terenuri și instalații industriale, precum și o sumă de peste un milion de euro.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ulterior, definitiv, contopirea pedepselor primite de Omar Hayssam în dosarele „Volvo”, „Foresta Nehoiu” și în cauza privind răpirea celor trei jurnaliști.

În urma contopirii, acesta urma să execute 23 de ani și patru luni de închisoare, pedeapsa executată ulterior ajungând la 24 de ani și patru luni.

Plecarea sa din țară a dus ulterior la revocarea din funcții a șefilor SRI, SIE și DGIPI de la acel moment, Radu Timofte, Gheorghe Fulga și Virgil Ardelean.

Tot în contextul fugii lui Hayssam a fost revocat, la 20 iulie 2006, și procurorul general al României de la acel moment, Ilie Botoș.

După șapte ani petrecuți în afara țării, Omar Hayssam a fost adus înapoi în România în iulie 2013 și încarcerat.

Vineri, 11 septembrie 2026, Tribunalul Ilfov a decis definitiv eliberarea sa condiționată, iar Hayssam a părăsit în aceeași seară Penitenciarul Jilava.