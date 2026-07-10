În plin sezon al vacanțelor, Poliția de Frontieră le reamintește părinților regulile pe care trebuie să le respecte atunci când călătoresc în afara țării împreună cu minorii. Copiii au nevoie de un document de călătorie valabil, iar certificatul de naștere nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei.

Odată cu perioada concediilor și creșterea numărului de români care aleg destinații din străinătate, Poliția de Frontieră atrage atenția asupra documentelor necesare pentru călătoriile minorilor.

Autoritățile transmit că fiecare copil trebuie să aibă un document de călătorie valabil, indiferent dacă familia merge într-un stat din spațiul Schengen sau într-o altă țară.

Minorii pot ieși din România doar în baza unui pașaport sau a unui act de identitate recunoscut de statul în care urmează să ajungă.

Potrivit sursei, certificatul de naștere nu poate înlocui documentele necesare la ieșirea din țară. Acesta nu este considerat document de călătorie și nu permite trecerea frontierei, chiar dacă minorul este însoțit de părinți.

În cazul în care copilul pleacă în străinătate împreună cu un singur părinte, în anumite situații este nevoie de acordul celuilalt părinte.

„În situaţiile în care minorul călătoreşte doar cu unul dintre părinţi, este necesară, de regulă, declaraţia de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani şi trebuie prezentat în original poliţistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declaraţiei nu înlocuieşte documentul original”, arată Poliția de Frontieră.

Există însă și excepții prevăzute de lege. Declarația nu mai este solicitată atunci când un părinte exercită singur autoritatea părintească, când celălalt părinte a decedat sau atunci când există o hotărâre judecătorească prin care acordul este suplinit.

Dacă minorul este însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, sunt necesare documentele de călătorie valabile și acordul părinților sau al reprezentantului legal.

„În cazul în care minorul călătoreşte însoţit de o altă persoană decât părinţii sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile şi extrasul de cazier judiciar pentru însoţitor, este necesară şi declaraţia autentificată a părinţilor sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoţitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, poliţiştii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului”, mai arată IGPF.

Potrivit legislației actuale, adolescenții români care au împlinit 16 ani pot pleca singuri în afara țării dacă au acordul părinților, exprimat printr-o declarație autentificată.

Dacă minorul are domiciliul sau reședința în țara de destinație, acesta poate călători neînsoțit fără prezentarea declarației.

Poliția de Frontieră îi sfătuiește pe părinți să verifice înainte de călătorie valabilitatea actelor copiilor și să se asigure că au toate documentele necesare pentru a evita problemele la controlul de frontieră.