Cazare cu 30 de euro și mâncare ieftină. Locul din Europa care atrage tot mai mulți turiști

În timp ce multe destinații de pe litoralul Adriaticii au devenit tot mai scumpe, există încă locuri unde turiștii pot petrece o vacanță la mare fără să arunce sume considerabile pe cazare. Un exemplu este Neum, singura localitate din Bosnia și Herțegovina cu ieșire la Marea Adriatică, care continuă să atragă vizitatori prin prețurile sale accesibile, potrivit Blic.

Comparativ cu stațiunile de pe litoralul Croației, unde costurile pentru cazare și servicii au crescut constant în ultimii ani, Neum este una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cei care își doresc o vacanță la mare cu un buget redus.

Oferta de cazare este variată și se adresează atât turiștilor care caută opțiuni economice, cât și celor interesați de apartamente situate chiar pe malul mării.

Prețurile pentru unitățile de cazare mai simple pornesc de la aproximativ 35 de euro pe noapte, în timp ce apartamentele destinate cuplurilor costă, în general, între 50 și 70 de euro.

Pentru proprietățile aflate în zone premium sau cu vedere directă la mare, tarifele pot depăși 150 de euro pe noapte.

Familiile care călătoresc cu copii trebuie să ia în calcul un buget cuprins, de regulă, între 70 și 120 de euro pe noapte pentru cazare.

Și costurile pentru masă rămân printre cele mai mici de pe litoralul Adriaticii. O cafea poate fi cumpărată cu aproximativ 1 euro, iar în funcție de locație prețul poate ajunge la 2,5 euro.

Preparatele rapide, precum kebabul sau pizza, au prețuri care pornesc de la 5-6 euro, în timp ce meniurile pe bază de pește și fructe de mare costă, în general, între 10 și 25 de euro. O masă completă pentru două persoane, însoțită de băuturi, poate ajunge la 20-40 de euro.

Pentru două persoane, cheltuielile zilnice pot varia între 80 și 140 de euro, în funcție de tipul de cazare ales și de modul de petrecere a vacanței.

Astfel, un sejur de șapte zile poate costa între aproximativ 580 și 1.000 de euro. La acest buget se pot adăuga costurile de transport, însă multe unități de cazare oferă gratuit locuri de parcare, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor.