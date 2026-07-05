Interesul europenilor pentru călătorii este în creștere în 2026, însă preferințele turiștilor se schimbă. Tot mai mulți aleg să își petreacă vacanțele în Europa, iar siguranța, costurile și efectele schimbărilor climatice au devenit factori decisivi în alegerea destinațiilor. Datele reies din cel mai recent studiu al Comisiei Europene pentru Turism (ETC), care analizează intențiile de călătorie ale europenilor în perioada iunie–noiembrie 2026.

Potrivit raportului, 81% dintre europeni intenționează să călătorească în următoarele luni, cu patru puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare creștere a interesului pentru vacanțe este înregistrată în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 54 de ani, categorie în care 86% dintre respondenți spun că plănuiesc cel puțin o călătorie.

De asemenea, 64% dintre participanții la studiu intenționează să își petreacă vacanța în interiorul Europei, iar peste jumătate estimează că vor avea cel puțin două concedii în următoarele șase luni.

Țările din sudul Europei și din zona mediteraneană continuă să fie cele mai căutate destinații turistice.

Aproximativ 61% dintre europenii care plănuiesc o vacanță aleg această regiune, în creștere față de anul trecut.

În clasamentul destinațiilor preferate conduce Spania, urmată de Italia, Franța și Grecia.

Vacanțele la mare rămân cele mai populare, însă călătoriile culturale și city break-urile continuă să atragă un număr mare de turiști.

În același timp, studiul arată că interesul pentru destinațiile mai puțin cunoscute este în creștere. Peste jumătate dintre respondenți spun că preferă locuri mai puțin aglomerate, iar mulți evită zonele afectate de turismul excesiv.

Atunci când aleg o destinație, europenii pun pe primul loc siguranța. Acest criteriu este urmat de condițiile meteo favorabile și de ofertele avantajoase.

Costurile continuă însă să reprezinte principala preocupare. Creșterea prețurilor la transport și servicii turistice, precum și situația financiară personală influențează decizia privind vacanțele.

Și contextul geopolitic cântărește tot mai mult. Numărul celor preocupați de conflictul din Orientul Mijlociu s-a dublat față de anul trecut, iar războiul din Ucraina continuă să influențeze planurile unei părți dintre turiști.

Cu toate acestea, avionul rămâne cel mai utilizat mijloc de transport pentru călătorii.

Raportul evidențiază că efectele schimbărilor climatice sunt luate în calcul de majoritatea europenilor atunci când își organizează concediul.

Peste trei sferturi dintre respondenți spun că țin cont de acest aspect înainte de a face o rezervare.

Mulți aleg destinații cu temperaturi mai blânde sau evită zonele în care sunt frecvente valurile de căldură. Alții verifică prognozele meteo înainte de plecare, iar două treimi afirmă că și-ar schimba planurile dacă ar exista avertizări privind fenomene meteorologice extreme.

Lunile de vară continuă să fie perioada favorită pentru călătorii.

Nu mai puțin de 86% dintre europenii care intenționează să plece în vacanță aleg intervalul iunie–septembrie, iar interesul pentru concediile din luna iunie este mai ridicat decât anul trecut.

În ceea ce privește bugetul, cei mai mulți respondenți estimează că vor cheltui între 1.500 și 2.500 de euro pentru vacanță, cele mai importante costuri fiind cele pentru cazare, alimentație și activități turistice.

Președintele Comisiei Europene pentru Turism, Miguel Sanz, consideră că europenii nu renunță la călătorii, însă își planifică vacanțele cu mai multă atenție decât în trecut.

Potrivit acestuia, siguranța, costurile și condițiile climatice au devenit criterii esențiale în alegerea destinației, iar interesul pentru experiențe autentice și locuri mai puțin cunoscute este în continuă creștere.