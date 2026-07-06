Bulgaria se numără printre țările europene care beneficiază de dezvoltarea rapidă a pieței închirierilor pe termen scurt, pe fondul creșterii numărului de rezervări realizate prin platforme precum Airbnb, Booking și Expedia. Datele pentru primul trimestru din 2026 arată că interesul turiștilor pentru cazările alternative continuă să crească în Uniunea Europeană, iar acest segment devine o componentă tot mai importantă a industriei turistice, arată Novinite.

Potrivit celor mai recente date, turiștii au rezervat 144,3 milioane de nopți de cazare prin cele trei mari platforme online în perioada ianuarie-martie 2026, la nivelul Uniunii Europene.

Numărul este cu 9,7% mai mare față de aceeași perioadă din 2025, ceea ce confirmă tendința de creștere a turismului bazat pe platforme digitale.

Evoluția pozitivă a fost înregistrată în toate statele membre ale Uniunii Europene, semn că cererea pentru locuințe și apartamente închiriate pe termen scurt continuă să se consolideze.

Bulgaria se află printre destinațiile care profită de această tendință, pe măsură ce tot mai mulți turiști aleg rezervările online pentru vacanțe și călătorii.

Creșterea arată că piața închirierilor pe termen scurt nu mai depinde doar de perioadele de vârf ale sezonului turistic, ci a devenit un sector aflat într-o dezvoltare constantă.

Cele mai importante avansuri au fost raportate în Malta, unde numărul nopților rezervate a crescut cu 30,5%. Slovenia a înregistrat o creștere de 24,7%, Slovacia de 23,5%, iar Cipru de 22,3%.

Creșteri de peste 10% au fost raportate și în Finlanda, Cehia, Irlanda, Croația, Grecia, Germania și Italia.

Piețele turistice importante ale Uniunii Europene au rămas pe un trend ascendent. Germania și Italia au raportat fiecare creșteri de aproape 15% ale rezervărilor prin platformele online.

Franța și Spania au avut creșteri mai moderate, însă au rămas printre cele mai căutate destinații europene, confirmând interesul ridicat al turiștilor pentru călătoriile pe continent.