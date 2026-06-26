Consiliul Uniunii Europene a confirmat oficial decizia Comisiei Europene de a plasa Bulgaria în procedura de deficit excesiv, solicitând autorităților de la Sofia să adopte măsuri ferme pentru reducerea dezechilibrelor bugetare și limitarea creșterii cheltuielilor publice.

Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și stabilește un calendar clar de ajustare fiscală pentru următorii ani.

Măsura este importantă deoarece obligă Bulgaria să respecte o serie de obiective bugetare stricte și să demonstreze, prin rapoarte periodice, că își readuce finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă.

Potrivit Consiliului UE, țara trebuie să iasă din situația de deficit excesiv până în anul 2029.

În cadrul procedurii, Uniunea Europeană a stabilit plafoane obligatorii privind creșterea cheltuielilor nete ale administrației publice. Astfel, acestea nu trebuie să depășească 4,2% în 2026, 3,4% în 2027, 3,4% în 2028 și 3,2% în 2029.

Aceste limite au rolul de a reduce gradual deficitul bugetar și de a consolida stabilitatea finanțelor publice. Respectarea lor va fi monitorizată permanent de instituțiile europene, iar autoritățile bulgare vor trebui să demonstreze că aplică măsurile necesare pentru atingerea țintelor asumate.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit și un calendar precis pentru implementarea măsurilor de corecție. Bulgaria trebuie să adopte acțiuni eficiente și să le prezinte împreună cu proiectul bugetului pentru anul 2027 până la data de 15 octombrie 2026.

Documentele vor fi transmise atât Comisiei Europene, cât și Eurogrupului, urmând să fie analizate în cadrul mecanismului european de supraveghere fiscală.

În plus, autoritățile bulgare vor avea obligația de a transmite două rapoarte în fiecare an. Primul va fi prezentat până la 30 aprilie, în cadrul raportului anual privind progresele înregistrate, iar al doilea până la 15 octombrie, odată cu proiectul de buget. Acest mecanism va rămâne în vigoare până când deficitul excesiv va fi corectat.

Regulile europene prevăd însă și un anumit grad de flexibilitate. Până în 2028, Bulgaria poate depăși temporar limitele recomandate privind cheltuielile nete dacă aceste abateri sunt generate de investiții în domeniul apărării.

În acest caz, cheltuielile suplimentare pot depăși plafonul stabilit cuprins între 0,6 și 0,9 puncte procentuale. După anul 2028, Comisia Europeană poate acorda o flexibilitate suplimentară pentru livrările militare contractate înainte de sfârșitul acelui an.

Pentru a asigura transparența, autoritățile de la Sofia vor trebui să prezinte informații detaliate privind cheltuielile planificate și cele efectiv realizate în domeniul apărării, inclusiv investițiile finanțate prin împrumuturi acordate în cadrul programului european SAFE.

În paralel cu decizia europeană, Ministerul Finanțelor din Bulgaria a prezentat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care estimează un deficit bugetar de 5,7% din produsul intern brut.

Cadrul fiscal pe termen mediu prevede menținerea aceluiași nivel al deficitului în 2026, reducerea acestuia la 3,8% în 2027 și atingerea pragului de 3% din PIB în 2028, nivel considerat compatibil cu regulile fiscale europene.

Oficialii bulgari susțin că aceste estimări sunt, în linii mari, compatibile cu recomandările formulate de Comisia Europeană și cu obiectivul de stabilizare a finanțelor publice pe termen mediu.

Viceprim-ministrul și ministrul Finanțelor, Galab Donev, a anunțat că proiectul de buget va fi înaintat Consiliului de Miniștri la 1 iulie, urmând ca în aceeași zi să fie transmis și Adunării Naționale pentru dezbatere și aprobare.

Procedura de deficit excesiv este unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeană monitorizează disciplina bugetară a statelor membre. Ea este declanșată atunci când deficitul bugetar depășește, în mod obișnuit, pragul de 3% din PIB prevăzut în Pactul de Stabilitate și Creștere.

Prin această procedură, statele vizate trebuie să adopte măsuri de ajustare fiscală și să respecte un calendar de reducere a deficitului, sub supravegherea Comisiei Europene și a Consiliului Uniunii Europene. În cazul Bulgariei, obiectivul este revenirea la un nivel sustenabil al finanțelor publice până în 2029, fără a compromite investițiile considerate strategice, în special cele din domeniul apărării.