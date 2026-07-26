Politica

AUR, prima reacție la acuzațiile de „tăcere” pe tema dronelor

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AUR, prima reacție la acuzațiile de „tăcere” pe tema dronelor
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Din cuprinsul articolului

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul aerian românesc. El spune însă că „probabil că dronele ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine”.

Peiu vrea soluții mai ieftine pentru doborârea dronelor

„România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget “găurit" ca al nostru”, explică Peiu.

”Faţă de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone ruseşti intră în spaţiul nostru aerian. Poate şi alte acţiuni diplomatice, mai puternice”, consideră liderul senatorilor AUR.

AUR vrea arme mai ieftine și mai eficiente

El precizează , după ce în ultimele trei zile, trei drone intrate în spaţiul aerian românesc au fost doborâte, una dovedindu-se a fi de tipul celor utilizate de Federaţia Rusă în războiul din Ucraina, că nu cunoaşte bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată, şi abia apoi trebuie protestat ferm faţă de statul căruia îi aparţine drona.

„Probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente şi mai ieftine. Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluţie de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget „găurit" ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esenţial pentru noi!”, a mai spus Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu, liderul AUR din Camera Deputaților

Petrișor Peiu, liderul AUR din Camera Deputaților. sursa: Iquam

Problema costurilor, importantă pentru AUR

Imediat după ce o dronă a fost doborâtă în judeţul Buzău, vineri, AUR a transmis că Guvernul trebuie să răspundă cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spaţiul aerian naţional.

„Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această ameninţare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă şi costuri proporţionale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter şi două F-16, şi a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!", comenta AUR în comunicat.

Duminică, Eugen Tomac, consilier prezidențial, i-a atacat pe cei care păstrează o „tăcere complice” cu privire la atacurile cu drone din Rusia, comentând ironic că nu există cuvântul „dronă” în „limba bătrână”.

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