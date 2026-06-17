Cartea de identitate electronică, gratuită încă două luni

Termenul pentru obținerea cărții electronice de identitate fără costuri a fost prelungit cu două luni. Noile documente pot fi solicitate gratuit până la data de 29 august, potrivit informațiilor oficiale de la MAI.

Inițial, perioada de gratuitate era stabilită până la 30 iunie.

După expirarea termenului de gratuitate, eliberarea cărților de identitate electronice va fi taxată.

Costurile vor fi:

-70 de lei pentru cartea electronică de identitate cu cip; -40 de lei pentru cartea de identitate simplă;

În prezent, cetățenii români pot opta pentru două variante de documente de identitate:

-cartea electronică de identitate; -cartea de identitate simplă;

Ambele tipuri au condiții diferite de eliberare și utilizare.

Pentru eliberarea documentului la expirare, modificarea datelor de stare civilă, schimbarea numelui, a domiciliului sau în alte situații administrative sunt necesare:

-actul de identitate; -certificatul de naștere (original); -certificatul de căsătorie, dacă este cazul (original); -hotărârea de divorț definitivă sau certificatul de divorț (original), după caz; -dovada adresei de domiciliu; -dovada achitării taxei, dacă este cazul;

Dacă persoana nu este proprietarul imobilului, dovada domiciliului se face cu documentele standard, la care se adaugă consimțământul proprietarului.

Acesta poate fi dat:

-în fața funcționarului de la evidența populației; -la notar public; -la polițistul de siguranță publică; -la misiunile diplomatice sau consulare ale României.

Pentru minorii sub 14 ani, cartea electronică de identitate se eliberează pe baza:

-certificatului de naștere (original); -actului de identitate al părintelui sau reprezentantului legal; -documentelor privind starea civilă a părinților (căsătorie sau divorț, după caz); -dovezii privind domiciliul; -dovezii plății, dacă este cazul.

Cererea trebuie semnată de ambii părinți.

Dacă minorul este însoțit de un singur părinte, este necesară declarația celuilalt părinte autentificată la notar sau la autorități competente.

Pentru copiii între 0 și 12 ani nu se preiau imaginile amprentelor.

Începând cu vârsta de 12 ani, cartea electronică de identitate include și date biometrice.

Documentul este eliberat unui părinte sau reprezentant legal.

Ce trebuie știut la împlinirea vârstei de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul poate solicita cartea electronică de identitate pe baza:

-certificatului de naștere; -actului de identitate al părintelui sau reprezentantului legal; -dovezii domiciliului; -documentelor privind situația părinților, după caz.

Minorul trebuie să fie prezent la depunerea cererii, însoțit de un părinte sau reprezentant legal.

Contravaloarea cărților de identitate se achită la:

-CEC Bank; -stațiile SelfPay;

Plata se face în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională”.

Taxa de 70 de lei se aplică în următoarele cazuri:

-emiterea unei noi cărți electronice de identitate; -eliberarea înainte de vârsta de 14 ani; -unele situații de preschimbare sau pierdere a documentului;

Minorii care solicită documentul cu maximum 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani beneficiază de gratuitate.