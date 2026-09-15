Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a președintelui rus Vladimir Putin, consideră David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al forțelor americane din Afganistan și Irak.

Într-un discurs recent, acesta a avertizat că vulnerabilitatea Republicii Moldova este mai mare decât cea a statelor baltice, în principal din cauza faptului că țara nu este membră NATO.

„Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință”, a declarat Petraeus.

Fostul oficial american a vorbit și despre nivelul de pregătire militară al statelor europene, afirmând că acestea nu au făcut suficiente schimbări pentru a face față noilor tipuri de amenințări.

„Țările europene nu sunt pregătite. Niciuna dintre ele nu a implementat genul de schimbări revoluționare necesare în ceea ce privește conceptele de război, apărare și securitate”, a afirmat Petraeus.

Declarațiile sale vin într-un moment de tensiune crescută în regiune, după o serie de incidente produse în apropierea frontierei poloneze.

Potrivit informațiilor prezentate în sursa citată, o locomotivă a unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev–Varșovia ar fi fost atacată, incidentul având loc la aproximativ doi kilometri de teritoriul Poloniei. Nu au fost raportate victime.

Un alt atac asupra unui camion, în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia, ar fi determinat suspendarea temporară a activității unui punct de trecere a frontierei.

În urma incidentelor, Polonia și-a ridicat în aer avioanele F-16 pentru monitorizarea situației, fără să fie raportată o încălcare a spațiului aerian polonez.

Mai multe informații publicate de jurnaliști au susținut, de asemenea, că David Petraeus s-ar fi aflat în trenul care circula spre Varșovia în momentul incidentului. Informația nu este însă prezentată în text ca fiind confirmată oficial.

Avertismentul fostului director al CIA readuce în atenție vulnerabilitatea Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind eventualele acțiuni ale Rusiei în statele din vecinătatea sa.