Un nou raport publicat de Observatorul pentru Intoleranță și Discriminare împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC Europe) arată că incidentele motivate de ură împotriva creștinilor continuă să fie raportate în mai multe state europene, potrivit European Conservative.

Potrivit documentului, numai în luna mai 2026 au fost înregistrate 37 de astfel de cazuri, care au vizat biserici, simboluri religioase, instituții creștine și persoane aparținând comunităților creștine.

Datele apar într-un context în care dezbaterea privind securitatea și integrarea socială este tot mai intensă în numeroase state europene.

În timp ce atenția publică s-a concentrat în ultimii ani asupra unor atacuri violente comise de migranți și asupra tensiunilor sociale generate de acestea, raportul OIDAC atrage atenția asupra unui fenomen mai puțin mediatizat: creșterea incidentelor îndreptate împotriva creștinilor.

Conform OIDAC Europe, cele 37 de incidente documentate în luna mai includ:

13 atacuri prin incendiere;

10 acte de vandalism;

3 cazuri de profanare deliberată;

3 agresiuni fizice;

3 furturi de obiecte religioase;

3 incidente care au combinat vandalismul cu violența;

un caz de incitare la ură;

un caz de perturbare a unei slujbe religioase.

Organizația precizează că datele reflectă exclusiv cazurile documentate și raportate către observator, fără a reprezenta amploarea completă a fenomenului la nivel european.

„Cifrele prezentate în acest raport reflectă doar cazurile documentate cunoscute de OIDAC Europe și, prin urmare, nu pot surprinde întreaga amploare a ostilității anticreștine din Europa”, se arată în document.

Raportul adaugă că incidentele înregistrate în luna mai „indică un model continuu de atacuri care afectează lăcașurile de cult creștine, simbolurile religioase și organizațiile creștine într-o gamă largă de țări europene”.

Printre incidentele prezentate de OIDAC se numără agresarea unei călugărițe în Polonia. Potrivit organizației, femeia a fost atacată verbal și fizic într-o stație de autobuz, iar crucea pe care o purta la gât i-a fost smulsă.

În Germania, ferestrele Bisericii Sfântul Duh din Hanau au fost sparte după ce atacatori au tras bile metalice către clădire în timp ce sute de credincioși participau la slujbă.

În Austria, doi studenți catolici au fost răniți în urma unei agresiuni care, potrivit raportului, ar fi fost comisă de persoane asociate unor grupări de extremă stângă din Innsbruck.

Un alt caz menționat este cel al unei cafenele administrate de creștini în Leipzig. Proprietarii au raportat 26 de atacuri și acte de hărțuire pe parcursul a doi ani și jumătate, inclusiv vandalism repetat, graffiti, distrugeri provocate cu acid butiric și alte forme de intimidare.

A 600-year-old church in Villastanza, Italy, suffered major damage after a fire broke out inside the building. Reports say a Moroccan Muslim suspect was arrested in connection with the incident, which also damaged historic parts of the church. pic.twitter.com/K6SYQAtQha — GenZ HQ (@gen_z4961) June 15, 2026

În Grecia, o clopotniță istorică a unei biserici a fost avariată în urma unui atac armat. În Polonia, mai multe biserici au fost vandalizate, unele dintre ele fiind marcate cu simboluri satanice.

Potrivit statisticilor publicate de OIDAC Europe, Germania a înregistrat cele mai multe incidente în luna mai, cu 10 cazuri documentate.

Pe următoarele locuri s-au aflat:

Italia – 8 incidente;

Franța – 8 incidente;

Polonia – 3 incidente;

Irlanda – 1 incident;

Austria – 1 incident;

Portugalia – 1 incident;

Spania – 1 incident;

Grecia – 1 incident;

Regatul Unit – 1 incident;

Bosnia și Herțegovina – 1 incident.

Another church on fire in France last night. pic.twitter.com/4Zfzh3Qq2q — ༺ʙɪsʜɴᴏɪ ᴜɢɢᴀʀsᴀɪɴ ༻ (@uggar29) June 17, 2026

Organizația afirmă că după publicarea raportului au fost raportate încă cinci acte de vandalism și incendiere împotriva unor biserici europene.

Raportul OIDAC este publicat într-un moment în care libertatea religioasă și protejarea minorităților religioase reprezintă teme tot mai discutate în Europa.

Organizația susține că incidentele documentate nu reprezintă încă o persecuție sistematică a creștinilor, însă avertizează că fenomenul merită monitorizat atent. Totodată, autorii raportului subliniază că ostilitatea față de creștini poate proveni din surse ideologice diferite, inclusiv din partea unor grupări extremiste de stânga sau a unor indivizi motivați de radicalism religios.

Un exemplu menționat este perturbarea unei reuniuni de rugăciune catolice organizate în Franța pe 6 iunie, când doi indivizi au întrerupt evenimentul strigând sloganuri religioase și insulte adresate participanților.

Autorii raportului leagă aceste evoluții și de transformările sociale și demografice care au loc în numeroase state europene. Ei observă că mai multe țări occidentale, printre care Cehia, Olanda, Regatul Unit și Franța, nu mai au majorități creștine în sens statistic.

Raportul ridică întrebări privind viitorul comunităților creștine într-un continent aflat într-un proces accelerat de secularizare și schimbare demografică.