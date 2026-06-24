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Primăria Capitalei deschide două parcări cu plată. Tarifele și condițiile de acces

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Primăria Capitalei deschide două parcări cu plată. Tarifele și condițiile de accesParcare Pantelimon, Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primăria Capitalei a anunțat miercuri că deschide două noi parcări cu plată. Este vorba despre Park&Ride Pantelimon și parcarea „Lia Manoliu”, care vor fi date în folosință de la 1 iulie. Cele două parcări publice vor funcționa în regim cu plată și vor pune la dispoziția șoferilor 1.746 de locuri, după ce, potrivit municipalității, au rămas nefolosite timp de mai mulți ani de la construire.

Două parcări cu plată vor fi deschise în București

Primăria Municipiului București a informat că Park&Ride Pantelimon și parcarea „Lia Manoliu” urmează să fie deschise de la 1 iulie.

Cele două parcări cu plată totalizează 1.746 de locuri.

"Ambele au zăcut nefolosite de 4, respectiv de 15 ani, de când au fost construite. Cea de la Pantelimon se transformase într-un depozit auto, plin de mizerie. Primarul Ciprian Ciucu a edificat situaţia lor şi le-a dat în exploatare Companiei Municipale de Parking. În ultimele săptămâni, le-am igienizat, le-am pus la punct şi, de la 1 iulie, le deschidem porţile", transmite PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

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Parcarea publică de la Arena Națională are 1.248 de locuri de parcare. Dintre acestea, 31 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități, iar alte 31 sunt destinate categoriei „mama și copilul”. Parcarea însumează peste 30.200 de metri pătrați, are parter și trei niveluri. Accesul se face din Bulevardul Basarabia, prin căile special amenajate pentru intrare și ieșire.

Parcare Pantelimon

Parcare Pantelimon, Sursă foto: Facebook

Park&Ride Pantelimon are 498 de locuri

Park&Ride Pantelimon are 498 de locuri de parcare, dintre care șase sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și alte șase sunt destinate categoriei „mama și copilul”.

Aceasta are peste 4.500 de metri pătrați și este amenajată pe trei niveluri. Accesul se face din Șoseaua Pantelimon.

"Ambele dispun de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal dedicat, scări de evacuare", menţionează sursa citată.

Tarifele stabilite pentru cele două parcări

Tarifele sunt:

  • 5 lei/oră;
  • 30 lei/zi;
  • 500 lei/lună pentru abonamentele de tip zonă unică;
  • 50 lei/lună pentru abonamentele de tip riveran.

Pentru parcarea de la Arena Națională, plata se poate face prin aplicația oficială Parking București, prin aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR și la parcometrele instalate în locul respectiv.

În cazul parcării de la Pantelimon, deocamdată este posibilă doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, dar și plata în numerar, la parcometrele din interior.

Abonamentele vor putea fi achiziționate prin aplicație începând cu 1 iulie.

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